Giá Bitcoin vượt 75.000 USD

Bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa đồng loạt tăng mạnh khi các tín hiệu chính sách từ Mỹ cùng đà giảm của lợi suất trái phiếu tiếp thêm động lực cho thị trường.

Bitcoin đang được gom mạnh mẽ trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinDesk.

Theo CNBC, giá Bitcoin, Ethereum cùng nhiều đồng tiền mã hóa khác đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi quốc hội thông qua Đạo luật Minh bạch (Clarity Act).

Sáng 21/8 (giờ Việt Nam), Bitcoin có thời điểm tăng khoảng 8%, lên 75.400 USD , trong khi Ethereum tăng hơn 4%, lên 2.355 USD . Dù vậy, Bitcoin vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh năm 2026 là 94.820 USD thiết lập vào giữa tháng 1, cũng như mức cao kỷ lục 126.198 USD đạt được vào ngày 6/10 năm ngoái.

CNBC cho biết ông Trump cũng phát tín hiệu về khả năng đưa Hyperliquid vào khuôn khổ quản lý. Đây là sàn giao dịch phi tập trung đang ngày càng thu hút giới đầu tư, đặc biệt nhờ hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Token HYPE của Hyperliquid đã tăng khoảng 25% trong vòng 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng góp phần thúc đẩy hoạt động giao dịch các sản phẩm liên quan đến Bitcoin. Khối lượng giao dịch của iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) đã cao gấp 4,5 lần mức trung bình 30 ngày, ngay cả trước khi xuất hiện những thông tin liên quan đến Hyperliquid. Trong khi đó, chỉ số biến động Bitcoin BVIV do Volmex Labs theo dõi đã tăng vượt 40 điểm, sau khi chạm mức thấp nhất từ đầu năm là 35,5 điểm vào thứ Sáu tuần trước.

Động lực quan trọng khác đến từ thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng đáng kể quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm, qua đó kéo lợi suất xuống đáng kể.

Theo Charlie Hayward, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của RootstockCollective, diễn biến này làm gia tăng sức hấp dẫn của những tài sản có mức độ rủi ro cao hơn như Bitcoin.

Max Stuedlein, Giám đốc phụ trách Quan hệ đối tác tại Sygnum APAC, cho rằng đợt tăng giá của Bitcoin phản ánh sự hội tụ của các yếu tố hỗ trợ cả về vĩ mô lẫn chính sách.

“Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến lợi suất kỳ hạn dài, trong bối cảnh chi phí đi vay đang gia tăng do những quan ngại về quy mô nợ của Mỹ và áp lực lấn át một phần từ các đợt phát hành nợ của những doanh nghiệp siêu quy mô”, ông nói.

Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tài sản số toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định động thái tăng quy mô hỗ trợ ở phần cuối đường cong lợi suất của Bộ Tài chính Mỹ “chính xác là kiểu thông tin mà Bitcoin ưa thích”.

“Nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho khả năng Bitcoin tiến tới mốc 100.000 USD vào cuối năm 2026”, ông Kendrick nói thêm.

Trong khi đó, Thomas Lee, đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat, cho biết những biến động rất mạnh của thị trường tiền số trong vài ngày qua đã kích hoạt đợt thanh lý các vị thế bán lớn thứ hai trong lịch sử.

Theo ông, đà biến động này cũng đã đưa ether lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng. Dữ liệu CoinGecko cho thấy ether đã tăng khoảng 19% trong 7 ngày qua, lên quanh 2.251 USD .

Trước đợt bứt phá mới nhất, Bitcoin đã bị “mắc kẹt” trong vùng giao dịch kéo dài khoảng 6 tuần, với ngưỡng hỗ trợ quanh 62.000 USD và kháng cự khoảng 66.000 USD . Theo David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, trạng thái này đã trở nên đặc biệt gây thất vọng với giới giao dịch tiền số, khi thị trường gần như thiếu vắng biến động dù giá Bitcoin đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.