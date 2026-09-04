Giá vàng miếng SJC vượt 149 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng 4/9, giá vàng miếng của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ghi nhận diễn biến hồi phục.
Theo đó, mỗi lượng vàng miếng tại doanh nghiệp tăng 700.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước (3/9), kéo giá giao dịch lên vùng 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng.
Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… Giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này hiện phổ biến tại vùng 149 triệu đồng/lượng.
Riêng Công ty Mi Hồng điều chỉnh giảm giá vàng miếng khoảng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này xuống 146,5 - 148 triệu đồng/lượng.
Dù đã ghi nhận xu hướng hồi phục, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn cuối tuần trước gần 1 triệu đồng. Người mua vàng miếng từ đó đến nay cũng đang chịu khoản lỗ khoảng 2 triệu đồng/lượng do phải chịu phần chênh lệch từ giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
|23/8
|24/8
|25/8
|26/8
|27/8
|28/8
|29/8
|30/8
|31/8
|1/9
|2/9
|3/9
|4/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|146.1
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|149.1
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau chuỗi phiên lao dốc vừa qua.
Theo đó, Công ty SJC đã nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.
PNJ cũng tăng giá vàng nhẫn với mức tương tự, đưa giá mua - bán lên 145,5 - 149 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua vào tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và giá bán ra tăng 700.000 đồng mỗi lượng, lên lần lượt 145,8 triệu và 149,1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu/lượng (mua) và 148 triệu/lượng (bán).
Bảo Tín Minh Châu hiện là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở 146,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 150,5 triệu đồng/lượng chiều bán.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, đạt 4.472 USD/ounce, cao hơn hôm qua 90 USD. Kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây.
Bên cạnh đó, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller hôm qua cũng nói rằng nếu các số liệu sắp tới xác nhận áp lực lạm phát đang giảm, ông sẽ nghiêng về việc ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.
Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào ngày 4/9, sau khi báo cáo việc làm ADP ngày 2/9 cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 8. Nếu số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống, giá vàng có thể tăng cao hơn.
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