Vàng miếng lao dốc, người mua cuối tuần trước lỗ gần 6 triệu/lượng

Giá vàng miếng lao dốc trong phiên cuối tuần, bán ra dưới 148 triệu đồng. Tính trong một tuần, người mua vàng đang chịu khoản lỗ gần 6 triệu/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (5/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (4/9). Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn được doanh nghiệp này giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa mặt hàng này về vùng dưới 148 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá vàng miếng SJC, hiện giao dịch quanh vùng 145,3 - 146,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này giúp Mi Hồng là doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng bán ra với mức giá thấp nhất.

Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng lập tức giảm hơn 1 triệu đồng, rơi thẳng xuống vùng đáy của tuần ở 147,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Dù sau đó hồi phục, đà giảm trong phiên cuối tuần đã xóa sạch toàn bộ mức tăng ghi nhận trước đó.

Tính chung trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng đã mất 2,6 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng 1,7%. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra mà các doanh nghiệp đang áp dụng thì người mua vàng cuối tuần trước đến nay đã lỗ 5,6 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6

Cũng chịu áp lực giảm mạnh, giá vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt rơi mạnh trong sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng ghi nhận mức giảm mạnh tương tự. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 146 - 150 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm xuống 144,6 - 147,9 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 còn 145,3 - 146,8 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn về 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Đà lao dốc mạnh của giá vàng trong nước hôm nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của diễn biến trên thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm sâu vào sáng nay khi rớt hơn 40 USD , hiện đóng cửa ở mức 4.429 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới tương đương khoảng 140,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.