Giá vàng thế giới lao dốc xuống đáy 2 tuần

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc trong phiên giao dịch chiều 1/9, xuống thẳng mốc 4.366 USD/ounce - mức thấp nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Giá vàng thế giới bất ngờ sụt giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay của thế giới đang ghi nhận mức giảm khoảng 2%, xuống chỉ còn 4.366 USD /ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng giảm gần 60 USD , tương đương 1,3%, xuống 4.424 USD /ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Kevin Warsh. Trong khi đó, giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại lạm phát, càng gây sức ép lên kim loại quý.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng nguyên nhân chính gây áp lực lên vàng hiện nay là kỳ vọng lãi suất và lạm phát cùng tăng.

“Lý do lớn nhất hiện nay là lãi suất cao hơn và kỳ vọng lạm phát cao hơn, do giá năng lượng tăng và lượng dự trữ dầu giảm”, ông Pavilonis nhận định.

Theo chuyên gia này, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên trong khi đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng rơi vào thế bất lợi. Giá dầu thô đã tăng hơn 2% trong phiên đầu tuần, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến thị trường thận trọng hơn với Fed.

Đồng USD hiện vẫn neo ở mức cao nhất trong khoảng hai tuần. Tuy nhiên, việc đồng bạc xanh có lúc điều chỉnh nhẹ đã phần nào hạn chế đà giảm sâu hơn của giá vàng.

Giá vàng thế giới vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh hơn 70 USD /ounce. Ảnh: Kitco News.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% trong phiên thứ sáu tuần trước (ngày 29/8), đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 10/6. Đợt bán tháo này diễn ra sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần hành động mạnh hơn nếu lạm phát không quay trở lại mục tiêu 2%.

Sau phát biểu của ông Warsh, kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng đáng kể. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đặt cược khoảng 64% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này, so với khoảng 36% trước khi ông Warsh đưa ra những bình luận trên.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế Mỹ trong những ngày tới, đặc biệt là báo cáo việc làm ADP và số liệu việc làm phi nông nghiệp công bố vào cuối tuần. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế và định hướng chính sách lãi suất của Fed.