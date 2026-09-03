Giá vàng trong nước giảm sâu sau kỳ nghỉ lễ

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước (sáng 3/9), diễn biến suy yếu bao trùm lên toàn bộ thị trường vàng miếng và vàng nhẫn, mức giảm lên tới hơn 1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (29/8).
Vùng giá bán 147,4 triệu đồng/lượng hiện cũng được các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... áp dụng với mặt hàng vàng miếng.
Riêng Công ty Mi Hồng đang giao dịch vàng miếng SJC quanh vùng 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.
Xét trên biểu đồ giá giao dịch hàng ngày, phiên giảm mạnh trong sáng nay đã kéo giá vàng miếng xuống vùng đáy của một tuần qua.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
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|4/4
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|6/4
|7/4
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|10/4
|11/4
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|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
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|27/4
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|30/4
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|27/5
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|29/5
|30/5
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|1/6
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|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
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|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
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|18/6
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|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
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|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
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|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
|23/8
|24/8
|25/8
|26/8
|27/8
|28/8
|29/8
|30/8
|31/8
|1/9
|2/9
|3/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|144.4
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|147.4
Giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong sáng nay, với biên độ giảm tương đương vàng miếng.
Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn tròn 100.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 144,4 triệu đồng/lượng và giảm 600.000 đồng ở chiều bán ra xuống 147,4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn PNJ được giao dịch ở 144 - 147,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết chắc chắn tại 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.
Giá vàng trong nước sụt giảm chủ yếu do chịu tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay lao dốc xuống vùng 4.330 USD/ounce vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) trước khi hồi phục về 4.415 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.
Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.
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