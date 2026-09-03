Giá vàng trong nước giảm sâu sau kỳ nghỉ lễ

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng 3/9, chủ yếu do ảnh hưởng từ sự suy yếu của giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước (sáng 3/9), diễn biến suy yếu bao trùm lên toàn bộ thị trường vàng miếng và vàng nhẫn, mức giảm lên tới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (29/8).

Vùng giá bán 147,4 triệu đồng/lượng hiện cũng được các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... áp dụng với mặt hàng vàng miếng.

Riêng Công ty Mi Hồng đang giao dịch vàng miếng SJC quanh vùng 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá giao dịch hàng ngày, phiên giảm mạnh trong sáng nay đã kéo giá vàng miếng xuống vùng đáy của một tuần qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 144.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 147.4

Giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong sáng nay, với biên độ giảm tương đương vàng miếng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn tròn 100.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 144,4 triệu đồng/lượng và giảm 600.000 đồng ở chiều bán ra xuống 147,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn PNJ được giao dịch ở 144 - 147,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết chắc chắn tại 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước sụt giảm chủ yếu do chịu tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay lao dốc xuống vùng 4.330 USD /ounce vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) trước khi hồi phục về 4.415 USD /ounce ở thời điểm hiện tại.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.