Giá vàng thế giới biến động khó lường

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu xuống vùng dưới 4.300 USD/ounce, trong khi đồng USD mạnh lên và giới giao dịch đang chờ đợi tín hiệu lãi suất từ cuộc họp mới nhất của Fed.

Giới đầu tư tiếp tục "nín thở" khi giá vàng đã quay đầu giảm tiếp về vùng giá dưới 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng thế giới giao ngay lao dốc xuống thẳng vùng 4.263 USD /ounce. Sau nhịp giảm sâu, kim loại quý phục hồi gần 50 USD lên 4.310 USD /ounce, nhưng đến hiện tại, giới đầu tư tiếp tục "nín thở" khi mặt hàng này đã quay đầu giảm tiếp về vùng giá quanh 4.286 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX gần như đi ngang ở mức 4.325,9 USD /ounce.

Giá vàng đã giảm hơn 3% trong tháng 9, sau khi từng vượt 4.700 USD /ounce vào cuối tháng 8, đặc biệt khi giới giao dịch liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vàng sẽ lấy lại đà tăng khi kim loại quý này khôi phục vai trò truyền thống là tài sản phòng hộ trong danh mục đầu tư, theo Bloomberg.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 63,41 USD /ounce; giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.772,32 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 0,1% lên 1.294,14 USD /ounce.

Chuyên gia Kitco đưa ra nhận định giá vàng giao dịch theo hướng thận trọng do kênh lãi suất tiếp tục chi phối thị trường. Giá vàng chốt ở mức thấp nhất trong 6 tuần qua và vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4.316- 4.355 USD /ounce.

Riêng bạc cũng chưa thể vượt trở lại vùng kháng cự ngắn hạn 63,76 USD /ounce và vẫn có nguy cơ chịu thêm áp lực khi giao dịch dưới 64,51 USD /ounce. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tạo lực hỗ trợ nền cho kim loại quý, nhưng đồng USD mạnh lên cùng bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức 5% đang hạn chế đà tăng của giá vàng.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu đi ngang sau 2 phiên tăng mạnh, trong bối cảnh chưa rõ thời gian đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia sẽ bị đình chỉ hoạt động trong bao lâu sau các cuộc tấn công hồi tuần trước. Tuyến đường ống này từng cho phép hàng triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển mà không phải đi qua eo biển Hormuz, trong khi Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hiện trì hoãn giao hàng cho một số khách hàng tại châu Âu.

Theo dữ liệu trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đi ngang ở mức 108 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 105 USD /thùng.

Ở diễn biến khác, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi giá dầu và lợi suất trái phiếu làm suy yếu khẩu vị rủi ro. Chỉ số S&P 500 giảm 34,25 điểm (-0,4%) xuống 7.585,73 điểm; Dow Jones giảm 328,09 điểm (-0,6%) xuống 52.093,11 điểm và Nasdaq Composite giảm 204,84 điểm (-0,8%) xuống 25.981,57 điểm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, trở thành diễn biến mới nhất trong đợt bán tháo trái phiếu trên toàn cầu. Đợt bán tháo này được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư vốn tăng mạnh và giá năng lượng tăng vọt, qua đó làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, vốn được xem là mức tham chiếu cho chi phí vay trên toàn cầu, đã tăng lên 5,04% trong phiên 15/9, mức cao nhất kể từ năm 2007, theo Reuters.

Diễn biến này càng củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Nếu Fed không tăng lãi suất, hoặc Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra cam kết rõ ràng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất, giới giao dịch có thể yêu cầu lợi suất cao hơn đối với trái phiếu dài hạn để bảo vệ khoản đầu tư trước nguy cơ lạm phát tiếp tục ở mức cao.