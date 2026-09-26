Bất ngờ thương vụ đấu giá 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lại không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), tương đương 63,38% vốn Seaprodex vào ngày 29/9. Giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng , tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu. Mức giá trên cao hơn 45% so với thị giá hiện tại của SEA là 74.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào lúc 15h30 ngày 22/9, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex. Theo quy chế, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần SEA không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của SEA do SCIC sở hữu vào ngày 29/9.

Trước đó, SCIC thông báo thực hiện đấu giá một lô với 79.228.000 cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng /toàn bộ lô, giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu SEA chỉ giao dịch vùng 52.000 đồng/cổ phiếu.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, SCIC sở hữu 63,38% vốn Seaprodex, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, còn lại 4,15% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ. Đáng chú ý, hai cổ đông này nắm khoảng 32,47% vốn - chỉ đứng sau SCIC. Cả hai đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.

Tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường.

Đây được xem là một trong những khu đất “kim cương”, có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Báo cáo tài chính của Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. UBND TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường từ tháng 12/2015. Seaprodex cũng hoàn tất nghĩa vụ tài chính, được cơ quan thuế xác nhận đã nộp tiền đất ngày 24/1/2017 và Sở Tài chính TPHCM xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 3 ngày sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6, Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án. Do đó, hơn 692 tỷ đồng hiện là giá trị ghi trên sổ sách, không phải giá thị trường của khu đất.