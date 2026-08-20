Chi tiết 5 lô đất Thủ Thiêm sắp đấu giá

5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được TP.HCM phê duyệt phương án đấu giá, tổng giá khởi điểm dự kiến hơn 12.500 tỷ đồng, tạm tính theo Bảng giá đất tại phường An Khánh.

TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các phương án này nằm trong kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại khu đô thị.

Trong đó, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích gần 3,2 ha, giá khởi điểm dự kiến 5.663 tỷ đồng , tương đương khoảng 177 triệu đồng/m2. Đây là lô có giá khởi điểm cao nhất trong 3 khu đất vừa được phê duyệt.

Theo quy hoạch, lô đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị, được phép xây dựng công trình tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 m và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích khoảng 8.600 m2, giá khởi điểm dự kiến 1.263 tỷ đồng , tương đương khoảng 147 triệu đồng/m2. Khu đất được quy hoạch là đất nhóm nhà ở, với công trình cao tối đa 10 tầng, không quá 40 m và hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.067 người.

Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) rộng khoảng 5.000 m2, giá khởi điểm dự kiến 738 tỷ đồng , tương đương khoảng 148 triệu đồng/m2. Đây là khu đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Công trình tại lô này được xây dựng tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 3,99 lần, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.5.HH, trước đây là lô 3-12. Khu đất có diện tích gần 10.060 m2, được quy hoạch là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Công trình tại đây được xây dựng tối đa 25 tầng, cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số khoảng 3.420 người. Giá khởi điểm dự kiến gần 2.968 tỷ đồng .

Thành phố cũng đã phê duyệt phương án đấu giá lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5. Khu đất rộng 6.446 m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng .

Như vậy, TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng giá khởi điểm dự kiến hơn 12.500 tỷ đồng . Theo phương án được phê duyệt, cả 5 lô dự kiến được đưa ra đấu giá trong tháng 9.

Các mức giá khởi điểm dự kiến nêu trên được tạm tính theo Bảng giá đất tại phường An Khánh ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TP.HCM và được sử dụng để xây dựng phương án đấu giá.

Giá khởi điểm chính thức để tổ chức đấu giá được xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trên cơ sở giá đất cụ thể được xác định theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Trường hợp kết quả xác định, thẩm định giá đất cụ thể có thay đổi so với mức giá dự kiến nêu trên thì giá khởi điểm chính thức được điều chỉnh tương ứng và thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức đấu giá.

Đáng chú ý, 4 trong 5 lô gồm 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021. Khi đó, 4 lô có tổng giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được các doanh nghiệp trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng , cao hơn 7 lần mức khởi điểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Tháng 9/2022, UBND TP đã ban hành Quyết định về việc hủy các Quyết định về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Căn cứ Quyết định này, ngày 6/10/2022, Cục Thuế TP ban hành các Thông báo thu hồi, hủy bỏ các Thông báo nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức trúng đấu giá.

Tính chung cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá ngày 10/12/2021, tổng số tiền cọc là hơn 1.051 tỷ đồng . Trong đó, CTCP Sheen Mega đặt cọc gần 204 tỷ đồng . CTCP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng , Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng và Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng .