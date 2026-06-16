Khối tài sản của Elon Musk phình to, đã vượt 1.300 tỷ USD

Đà tăng của cổ phiếu SpaceX trong phiên giao dịch đầu tuần đã giúp tỷ phú Elon Musk "bỏ túi" hơn 160 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa tổng tài sản cá nhân lên trên 1.300 tỷ USD.

Chỉ trong một ngày, tỷ phú Elon Musk "kiếm" được hơn 160 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 15/6 (giờ Mỹ), cổ phiếu SpaceX tiếp tục tăng hơn 19,5% và đóng cửa ở mức trên 192 USD /cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla cũng tăng nhẹ 1,2%, theo Forbes.

Đà tăng liên tiếp của cổ phiếu SpaceX đã giúp tài sản ròng của Elon Musk - người giàu nhất hành tinh - tăng thêm khoảng 164,8 tỷ USD chỉ sau một ngày. Diễn biến này cũng đưa tổng tài sản của cá nhân ông lên mức kỷ lục 1.300 tỷ USD . Con số này cao hơn khoảng 1.000 tỷ USD so với tài sản của Larry Page, người giàu thứ 2 thế giới hiện tại. Nhà đồng sáng lập Google hiện sở hữu khối tài sản 301,4 tỷ USD .

Hiện tại, Musk đang nắm trong tay 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX cùng 350 triệu quyền chọn mua cổ phiếu với giá thực hiện 8,4 USD /cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 38% tại công ty.

SpaceX cho biết tổng số vốn huy động từ đợt IPO vừa qua đã tăng lên 85,7 tỷ USD , sau khi các tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua thêm 83,3 triệu cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư. Trước đó, công ty đã huy động được 75 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo các nguồn tin, tổng lượng vốn đăng ký mua trong đợt IPO của SpaceX lên tới 350 tỷ USD , trong đó khoảng 100 tỷ USD đến từ nhà đầu tư cá nhân và 250 tỷ USD từ các tổ chức đầu tư.

Việc SpaceX chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán vào tuần trước đã nâng giá trị phần sở hữu của vị tỷ phú 54 tuổi tại công ty lên khoảng 821 tỷ USD , giúp ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ USD , với giá trị tài sản thống kê tại thời điểm đó khoảng 1.100 tỷ USD .

Đà tăng tài sản của Musk trong năm qua diễn ra với tốc độ chưa từng có. Tháng 10 năm ngoái, ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị tài sản 500 tỷ USD , sau đó vượt 600 tỷ USD vào tháng 12 cùng năm và chỉ 4 ngày sau tiếp tục cán mốc 700 tỷ USD . Hiện nay, với tài sản khoảng 1.300 tỷ USD , Musk đã bỏ xa mọi tỷ phú khác trên thế giới.

Cũng trong một hồ sơ công bố cùng ngày, SpaceX thông báo công ty sẽ chỉ công bố báo cáo tài chính quý, báo cáo thường niên và các thông tin quan trọng khác thông qua website chính thức và tài khoản trên mạng xã hội X, thay vì sử dụng các dịch vụ phát hành thông cáo báo chí truyền thống.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi so với thông lệ truyền thông doanh nghiệp lâu nay, khi các công ty niêm yết thường sử dụng các hãng phân phối thông tin như Business Wire hoặc PR Newswire để tiếp cận đông đảo nhà đầu tư và các cơ quan truyền thông.