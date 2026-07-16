Cổ phiếu SpaceX thủng đáy, Elon Musk mất gần 600 tỷ USD

Chỉ sau một tháng lên sàn, cổ phiếu SpaceX đã mất khoảng 13% giá trị khi sức "nóng" dần hạ nhiệt và nhà đầu tư muốn bán ra để tranh thủ chốt lời.

Chỉ sau một tháng lên sàn, cổ phiếu của SpaceX đã mất khoảng 13% giá trị. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu SpaceX lần đầu tiên giảm xuống dưới mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trong phiên giao dịch ngày 15/7 (giờ Mỹ). Diễn biến này xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi công ty hoạt động trong lĩnh vực tên lửa và trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn tất đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD , theo Reuters.

Kết phiên, cổ phiếu SpaceX giảm 0,6%, xuống 135,27 USD /cổ phiếu, sau khi có thời điểm rơi xuống 132,28 USD , thấp hơn mức giá IPO 135 USD /cổ phiếu. Mức giá này cũng thấp hơn đáng kể so với đỉnh thiết lập vào tháng trước, thời điểm vốn hóa thị trường của SpaceX có lúc vượt qua các "ông lớn" công nghệ như Microsoft và Amazon - những doanh nghiệp có lịch sử niêm yết lâu hơn và kết quả kinh doanh vững chắc hơn.

Việc thị giá cổ phiếu của SpaceX liên tục giảm cho thấy sự hưng phấn của Phố Wall có thể nhanh chóng hạ nhiệt, ngay cả với một doanh nghiệp có tham vọng rất lớn và nhận được sự hậu thuẫn từ tỷ phú Elon Musk.

Chỉ mới tháng trước, SpaceX từng được định giá trên 2.600 tỷ USD , trong khi đến chiều ngày 15/7, vốn hóa thị trường của công ty chỉ còn khoảng 1.780 tỷ USD . Tình hình này cũng khiến tài sản ròng của Elon Musk giảm từ mức đỉnh 1.450 tỷ USD (được thiết lập sau khi SpaceX lên sàn) xuống 860,7 tỷ USD hiện tại, tức mất gần 590 tỷ USD chỉ sau một tháng.

Ông Justus Parmar, Giám đốc điều hành quỹ Fortuna Investments và là một nhà đầu tư của SpaceX, nhận định vấn đề lớn nhất nằm ở việc có nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu và một bộ phận trong số họ muốn hiện thực hóa lợi nhuận, điều này tạo áp lực đáng kể lên giá cổ phiếu. "Chúng ta mới chỉ chứng kiến một phần của quá trình này và xu hướng đó có thể còn tiếp diễn trong phần còn lại của năm", ông nói thêm.

Đà giảm của cổ phiếu SpaceX cũng một phần phản ánh lo ngại của giới đầu tư về việc công ty vay nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư vào AI, cũng như tác động từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Theo bà Daniela Hathorn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com, đợt điều chỉnh của cổ phiếu SpaceX là kết quả của sự kết hợp giữa hoạt động chốt lời, việc thị trường đánh giá lại mức định giá và quá trình đảo chiều sau giai đoạn tâm lý "quá lạc quan" đối với một trong những thương vụ IPO được mong đợi nhất trong nhiều năm qua.

Bà cũng cho rằng một cổ phiếu giảm xuống dưới giá IPO không phải điều hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực. Tuy nhiên, diễn biến này có thể tiếp thêm lập luận cho những người cho rằng định giá của SpaceX đã bị đẩy lên quá cao, nhất là khi công ty lỗ 4,9 tỷ USD trong năm ngoái và nhiều kế hoạch tham vọng vẫn chưa được kiểm chứng.

Mặt khác, việc được bổ sung vào các chỉ số lớn như Nasdaq-100, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, cũng không thể đảo ngược xu hướng giảm. Kể từ khi được đưa vào Nasdaq 100, cổ phiếu SpaceX đã mất khoảng 13% giá trị.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của SpaceX kể từ khi niêm yết, dự kiến được công bố vào tuần đầu tiên của tháng 8. Sau khi báo cáo được công bố, giai đoạn đầu của thời hạn khóa giao dịch cổ phiếu sau IPO (lock-up) cũng sẽ hết hiệu lực, từ đó cho phép các nhân viên đủ điều kiện và một số cổ đông sở hữu cổ phiếu từ sớm bắt đầu bán một phần cổ phiếu nắm giữ. Theo các nhà phân tích, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát chuyến bay thử nghiệm lần thứ 13 của tàu Starship. Việc phát triển thành công dòng tên lửa này được xem là yếu tố then chốt giúp SpaceX giảm chi phí phóng và hiện thực hóa nhiều dự án dài hạn đầy tham vọng, bao gồm các trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo và các sứ mệnh lên Mặt Trăng.

Vào tháng trước, SpaceX đã huy động 25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu, qua đó trở thành doanh nghiệp công nghệ mới nhất tìm đến thị trường nợ để tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng công nghệ có chi phí "khủng". Hiện tại, đây là lĩnh vực mà triển vọng sinh lời vẫn còn gây nhiều tranh cãi trên Phố Wall.