CEO FPT và VinaCapital lập liên minh đưa Việt Nam thành thủ phủ drone

Liên minh Nền kinh tế tầm thấp (LAE) ra mắt chiều 10/10 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành "thủ phủ drone toàn cầu", hợp tác chiến lược đầu tiên đã được ký kết với UBND TP.HCM.

Quy mô ngành hàng không tầm thấp toàn cầu dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Ảnh: Phương Lâm.

Tại phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" (ViPEL 2025) với chủ đề "Công - tư đồng kiến quốc hùng cường - thịnh vượng", Liên minh Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) do CEO FPT Nguyễn Văn Khoa và CEO VinaCapital Don Lam sáng lập vừa ra mắt, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành "thủ phủ drone toàn cầu".

Đáng chú ý, cũng tại phiên họp, liên minh LAE đã ký kết hợp tác chiến lược với UBND TP.HCM.

Nền kinh tế tầm thấp - hay còn gọi là nền kinh tế độ cao thấp (LAE) - bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra ở độ cao dưới 1.000 m, tận dụng công nghệ bay không người lái (drone), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) để giám sát, vận hành hành động và cung cấp dịch vụ.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhận định khu vực tư nhân đang rất quan tâm và mong muốn phát triển mạnh mô hình kinh tế tầm thấp. Với đặc thù linh hoạt, doanh nghiệp tư nhân có thể phối hợp hiệu quả với các cơ quan Nhà nước trong nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực mới này.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới UAV Việt Nam, quy mô ngành hàng không tầm thấp toàn cầu dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Trung Quốc hiện là quốc gia đi đầu khi Thâm Quyến đã đưa vào hoạt động dịch vụ giao hàng bằng drone. Tại Mỹ, Amazon đặt mục tiêu thực hiện 5 tỷ lượt giao hàng bằng drone vào năm 2030.

Các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định Việt Nam đang đứng trước "cơ hội nghìn năm có một" để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới (Drone Capital) với chuỗi hoạt động gồm R&D, sản xuất linh kiện và thiết bị UAV, eVTOL, Air Taxi, giải pháp quản lý không lưu (UTM) và hạ tầng phụ trợ. Sự hình thành của hệ sinh thái này có thể mang lại hàng chục tỷ USD giá trị kinh tế và hàng triệu việc làm.

Tuy nhiên, theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, để kinh tế tầm thấp phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư. Ông cho rằng các doanh nghiệp đang gặp nhiều rào cản và khó khăn trong quy định, cần được tháo gỡ kịp thời để lĩnh vực này có thể bứt phá, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.