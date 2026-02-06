Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn

Tại kỳ họp cuối cùng (kỳ họp thứ 8) của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP.HCM đã miễn nhiệm một Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.

Ông Trần Văn Tuấn được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: TT.

Sáng 6/2, tại kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TP.HCM, các đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.

Cụ thể, HĐND TP.HCM thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Trần Văn Tuấn. Trước đó, ngày 29/12/2025, ông Trần Văn Tuấn đã nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975) có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ông từng là Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất bầu Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì làm Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghì (sinh năm 1978, quê Đồng Tháp), có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phạm Văn Nghì nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM vào ngày 18/12/2025.

Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM, ông từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó chánh Thanh tra TP.HCM.