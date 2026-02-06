Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn

|
Ông Trần Văn Tuấn được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: TT.
Sáng 6/2, tại kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TP.HCM, các đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.
Cụ thể, HĐND TP.HCM thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Trần Văn Tuấn. Trước đó, ngày 29/12/2025, ông Trần Văn Tuấn đã nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.
Ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975) có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ông từng là Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất bầu Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì làm Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phạm Văn Nghì (sinh năm 1978, quê Đồng Tháp), có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phạm Văn Nghì nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM vào ngày 18/12/2025.
Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM, ông từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó chánh Thanh tra TP.HCM.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.