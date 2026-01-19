TP.HCM xử lý khẩn điểm sạt lở nguy hiểm ở kênh Tàu Hủ

Sáng 19/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chỉ đạo kích hoạt cơ chế khẩn cấp, yêu cầu các đơn vị tập trung toàn lực xử lý vụ sạt lở kênh Tàu Hủ xong trước Tết Nguyên đán.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương ngay trong ngày 19/1 phải tham mưu giải pháp khắc phục để UBND TP ra chủ trương thực hiện.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm việc cùng lãnh đạo các đơn vị tại vực bờ kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng) bị sạt lở.

Lãnh đạo thành phố thống nhất xử lý vụ việc theo cơ chế khẩn cấp được quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP, đồng thời giao Sở Tài chính bố trí ngay kinh phí.

Địa phương phải cử lực lượng túc trực suốt quá trình thi công, không để sạt lở lan rộng. Tập trung triển khai các giải pháp nhanh nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình. Bằng mọi giá trước Tết Nguyên đán phải xử lý xong, ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo tại hiện trường, ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết sự cố sạt lở bờ kênh Tàu Hủ xảy ra sáng 18/1. Khu vực ảnh hưởng bao gồm bờ kênh, vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình. Đoạn sạt lở dài khoảng 30 m, rộng khoảng 16 m tính từ bờ kè vào đường.

Đoạn sạt lở dài khoảng 30 m, rộng khoảng 16 m, trong đó có hai đường cống thoát nước thải, đường kính 1,8 m và 2,2 m.

Sau một ngày, vết nứt và phạm vi sạt lở có dấu hiệu lan rộng, ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật và các hộ dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã rào chắn, hạn chế toàn bộ phương tiện đi vào khu vực này và tổ chức hướng đi khác cho người dân.

Về giải pháp kỹ thuật, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đầu giờ chiều 19/1, sau khi bơm hết nước, đơn vị sẽ kiểm tra rò rỉ ngầm để chốt phương án thi công. Về lâu dài, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp địa phương khảo sát toàn tuyến kênh Tàu Hủ, đặc biệt là các đoạn cong, khúc cua để có phương án xử lý triệt để, không để sự cố xảy ra mới đi khắc phục.