Bị tai nạn giao thông, 28 người không còn cơ hội về nhà đón Tết

Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 15 vụ (23,08%), giảm 10 người chết (26,32%), giảm 14 người bị thương (31,11%). Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông trên địa bàn và các cửa ngõ ra vào thành phố bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

Triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Kế hoạch số 1496/KH-C08-P1 của Cục Cảnh sát giao thông, trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 xe ôtô, 2.759 xe môtô, 114 phương tiện khác; tước 249 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.831 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp; quá khổ giới hạn 2 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp và 3 trường hợp dương tính với ma túy.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 8.586 phương tiện; phát hiện, lập biên bản xử lý 1.227 trường hợp vi phạm (201 xe khách, 80 xe tải, 220 xe con, 9 xe container, 814 môtô, 26 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 226 trường hợp, tạm giữ 219 phương tiện.

Trong các trường hợp vi phạm, có 197 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (16%), 416 trường hợp vi phạm tốc độ (34%), 116 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường (9,45%).

Ngoài ra, có 58 trường hợp dừng, đỗ sai quy định (4,7%); 20 trường hợp chở quá số người quy định (1,6%); 45 trường hợp chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (3,6%); 30 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện (2,4%)…

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 34 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 20 trường hợp; tước phù hiệu 4 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát cũng kiểm tra, phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường thủy và đường sắt; tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác vận hành của các đoàn tàu để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.