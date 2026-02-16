Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

  • Thứ hai, 16/2/2026 19:27 (GMT+7)
  • 50 phút trước

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn từ mùng 1 Tết với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 10h ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), CGST toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Việc xử lý vi phạm được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết.

Nong do con anh 1

Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Trần Nhật Duật (Hà Nội).

Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

"Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về", đại diện Cục CSGT thông tin.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và đường thuộc địa bàn các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24h trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

"Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định", đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Cảnh sát cho biết sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Theo Cục CSGT, các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Thách thức CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bị phạt 35 triệu

Tài xế ôtô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng chức năng, bị xử phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

4 giờ trước

Nhồi 83 người trên xe 45 chỗ, lãnh phạt hơn 200 triệu

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

21:00 13/2/2026

Biển số bám bẩn, tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng

CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe chở rác 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày.

17:11 11/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/cgst-toan-quoc-dong-loat-kiem-tra-nong-do-con-tu-mung-1-tet-ar1003435.html

Anh Văn/VTC News

Nồng độ cồn CSGT Cảnh sát giao thông Nồng độ cồn Tết Nguyên đán Giao thông

    Đọc tiếp

    29 Tet, Ca Ong dat vao bo bien Vung Tau hinh anh

    29 Tết, Cá Ông dạt vào bờ biển Vũng Tàu

    3 giờ trước 17:00 16/2/2026

    0

    Khoảng 11h ngày 16/2 (29 Tết Âm lịch), trong quá trình ứng trực đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, lực lượng cứu hộ bờ biển phát hiện một cá thể cá voi (Cá Ông) dạt vào bờ.

    Tet khac la o Ho Guom hinh anh

    Tết khác lạ ở Hồ Gươm

    5 giờ trước 15:43 16/2/2026

    0

    Một phần không gian của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ lộ diện trong những ngày giáp Tết, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý