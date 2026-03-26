Hà Nội giao gần 10.000 m2 đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà 9.861 m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất có ký hiệu CT7.

Khu đất dự kiến sẽ triển khai dự án nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang.

Theo đó, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Định Công, Thuế thành phố, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50 ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6, CT7, CT8 có diện tích khoảng 49.704 m2 với tổng mức đầu tư gần 3.478 tỷ đồng . Đây là khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối thuận tiện vào trung tâm thành phố qua trục đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi.

Được biết, dự án nhà ở xã hội này được các đối tượng đặc biệt quan tâm, bởi giá chung cư khu vực này đang dao động từ 70-80 triệu đồng/m2.