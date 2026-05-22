Giá vàng thế giới lại giảm mạnh

Chỉ trong vài giờ đầu phiên giao dịch, giá vàng thế giới mất hơn 50 USD và giảm xuống vùng giá dưới 4.500 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý giảm xuống quanh vùng 4.527 USD. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới giao ngay trải qua phiên giao dịch ngày 21/5 (giờ Mỹ) đầy biến động khi đột ngột giảm mạnh từ 4.541 USD /ounce xuống 4.488 USD /ounce, tức mất hơn 50 USD chỉ trong vài giờ. Sau đó, kim loại quý phục hồi trở lại lên 4.558 USD /ounce, trước khi chốt phiên tại mốc 4.542,1 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng đóng cửa giảm 0,1% xuống 4.542,5 USD /ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý tiếp tục giảm thêm 14,7 USD xuống quanh vùng 4.527 USD .

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định trên thực tế, giá dầu giảm và đồng USD rời khỏi mức đỉnh đã giúp giá vàng phục hồi một phần.

Chỉ số USD-Index đã thu hẹp mức tăng trước đó, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,2 điểm phần trăm, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

"Việc giá dầu tăng đang gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải giữ nguyên hoặc thậm chí tiếp tục nâng lãi suất. Điều này vẫn là lực cản đối với giá vàng trong ngắn hạn", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại có xu hướng gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra thu nhập từ lãi.

Về tình hình chính trị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã xuất hiện "một số tín hiệu tích cực", dù vấn đề kho dự trữ uranium của Tehran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những trở ngại chính chưa thể tháo gỡ, theo Reuters.

Mặt khác, theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trong năm nay là 58%, tăng so với mức 48% của một ngày trước đó.

Đáng chú ý, trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 76,63 USD /ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.962 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.384,50 USD /ounce.