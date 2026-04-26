Áp lực với giá vàng tuần tới

Giá vàng vừa khép lại tuần giảm mạnh nhất hơn một tháng qua, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần trước đó. Giới chuyên gia đang phân hóa rõ rệt, với nhiều cảnh báo áp lực giảm chiếm ưu thế.

Chuyên gia vẫn quan ngại với triển vọng tăng của giá vàng tuần tới. Ảnh: Reuters.

Đứt chuỗi tăng 4 tuần

Mở đầu tuần, vàng giao ngay đứng ở mức 4.790 USD /ounce nhưng nhanh chóng điều chỉnh, lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.750 USD /ounce trước khi bật tăng để thiết lập mức cao nhất tuần tại 4.830 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi áp lực bán xuất hiện mạnh mẽ ngay sau đó.

Sang thứ ba, thị trường ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất trong tuần khi giá vàng giảm hơn 2%, rơi xuống mức thấp nhất tuần quanh 4.672 USD /ounce. Nguyên nhân là sự mạnh lên của đồng USD, lợi suất trái phiếu tăng cùng với kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao, khiến lãi suất có thể tiếp tục neo ở vùng cao lâu hơn. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị cũng góp phần chi phối thị trường. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn mới liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đã đẩy giá dầu tăng mạnh, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tạo thêm áp lực lên vàng.

Đến giữa tuần, giá vàng dần ổn định trở lại khi thị trường hấp thụ các thông tin mới liên quan đến một lệnh ngừng bắn mong manh và các cuộc đàm phán xoay quanh căng thẳng Mỹ - Iran. Việc rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt đã phần nào giúp giảm áp lực bán, đồng thời kích hoạt lực mua bắt đáy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.650- 4.700 USD /ounce.

Bước sang phiên cuối tuần, vàng ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ. Động lực chính đến từ dữ liệu kinh tế Mỹ, khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát trong một năm tăng mạnh. Những tín hiệu này củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát, giúp giá tăng lên gần 4.740 USD /ounce trong phiên thứ sáu.

Dù vậy, đà phục hồi của vàng vẫn bị hạn chế bởi áp lực từ giá dầu tăng cao và những bất ổn địa chính trị chưa hoàn toàn lắng dịu. Kết thúc tuần, giá vàng dừng ở mức 4.708 USD /ounce, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng và chấm dứt chuỗi tăng kéo dài bốn tuần trước đó.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang rơi vào trạng thái giằng co. 16 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 5 chuyên gia (chiếm 31%) dự báo giá tăng trong tuần tới, trong khi tỷ lệ tương tự cho rằng giá sẽ giảm; 6 nhà phân tích còn lại (chiếm 38%) nhận định vàng đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 16 người tham gia cũng cho thấy sự thiếu quyết đoán. Có 6 nhà giao dịch bán lẻ (chiếm 38%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, trong khi 5 người (chiếm 31%) dự báo giảm. Số còn lại (chiếm 31%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 31 38 31 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

38 31 31

Áp lực giảm chưa dứt, mốc 5.000 USD vẫn xa

Các chuyên gia hiện đưa ra góc nhìn khá phân hóa về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn. Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang ở trạng thái “lưỡng lự” và có thể bứt phá theo cả hai hướng trong tuần tới. Ông cảnh báo việc phá vỡ ngưỡng 4.600 USD sẽ làm suy yếu triển vọng kỹ thuật, trong khi nếu vượt 4.915 USD , giá có thể quay lại vùng 5.100 USD .

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định xu hướng ngắn hạn của vàng có thể vẫn chịu áp lực giảm. Theo ông, kim loại quý hiện vận động trong mối quan hệ nghịch đảo với giá năng lượng - yếu tố có thể tiếp tục gây sức ép nếu giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Lusk cho rằng trong kịch bản dầu Brent tăng lên vùng 135- 140 USD /thùng, điều này sẽ không có lợi cho vàng trong ngắn hạn. Ông dự báo “con đường ít kháng cự nhất” hiện tại vẫn là đi xuống, trước khi thị trường tìm được vùng đáy đủ hấp dẫn để kích hoạt lực mua trở lại, với vùng giá kỳ vọng thấp hơn đáng kể so với mức 4.700- 4.800 USD /ounce hiện tại.

Trong khi đó, Razan Hilal, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, đánh giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy. Bà cho biết mức kháng cự then chốt nằm tại 4.880 USD /ounce, và nếu vượt qua, giá có thể hướng tới 4.980 USD , xa hơn là 5.250 USD .

Ngược lại, nếu thủng vùng hỗ trợ 4.760 USD , rủi ro giảm sẽ mở rộng về các mốc 4.660 USD và 4.480 USD , thậm chí sâu hơn về 4.300 USD . Theo Hilal, diễn biến giá trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ chịu chi phối bởi kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, vẫn giữ quan điểm lạc quan thận trọng, cho rằng giá vàng có thể tăng trong tuần tới nếu duy trì được các vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật then chốt có thể kích hoạt nhịp điều chỉnh với mục tiêu giảm tối thiểu về quanh vùng 4.650 USD /ounce.