Giá vàng thế giới "trồi sụt" do đồng USD mạnh lên, đồng thời thị trường lo ngại lạm phát từ giá dầu khi ông Trump hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Pakistan.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 26/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới đã giảm mất mốc 4.700 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 26/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 10,3 USD xuống 4.698,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 0,9% xuống 4.697,6 USD /ounce.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu phiên, giá vàng đã giảm đột ngột từ 4.708 USD xuống 4.676 USD /ounce. Chỉ vài giờ sau, kim loại quý đã có nhịp phục hồi trở lại trên 4.706 USD /ounce rồi sau đó liên tục "trồi sụt" quanh vùng 4.690- 4.700 USD . Trong tuần trước, kim quý này đã mất 2,5% giá trị, qua đó chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần liên tiếp.

Đà giảm của vàng trong phiên đầu tuần liên quan đến đồng USD nhích lên và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bị đình trệ. Điều này khiến tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông kéo dài, đồng thời khiến thị trường và các nhà hoạch định chính sách càng thêm lo ngại, theo Reuters.

Vào ngày 25/4 (giờ Mỹ), ông Trump thông báo hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến với Iran. Động thái này làm suy giảm triển vọng hòa bình, sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad và chỉ làm việc với giới chức Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng giữa hai bên.

Ông cũng nhấn mạnh Tehran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, Iran tuyên bố Mỹ cần dỡ bỏ các rào cản đối với một thỏa thuận, bao gồm lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Mặt khác, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis cho biết ông sẽ cho phép Thượng viện xúc tiến quá trình phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hủy cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell.

Nhà đầu tư hiện chờ quyết định lãi suất của Fed sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, dự kiến công bố vào ngày 29/4 (giờ địa phương).

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 75,48 USD /ounce; bạch kim giảm 0,3% xuống 2.005,15 USD /ounce; trong khi palladium cũng giảm 0,3% còn 1.492,22 USD /ounce.