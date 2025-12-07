Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá trứng tăng mạnh, thịt heo... 'nhấp nhổm'

  • Chủ nhật, 7/12/2025 21:14 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Nhiều loại trứng gà, vịt tại TP.HCM có giá trên 40.000 đồng/chục, những quả nhỏ hơn cũng 34.000-38.000 đồng. Trong khi đó, giá heo hơi cũng đang tăng từng ngày, đẩy giá heo bán lẻ tăng thêm.

Ngày 7/12, tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, hầu như không có mặt hàng trứng nào có giá dưới 3.000 đồng/quả. Tại chợ Khu phố 2 (đường Hồ Học Lãm), trứng gà có giá 34.000-36.000 đồng/chục, tùy lớn nhỏ; còn trứng vịt 36.000-38.000 đồng/chục.

Ngay trong khu dân cư Lê Thành (phường An Lạc), nhiều người còn bày trứng ra vỉa hè giới thiệu “của nhà nuôi được”. Trong đó trứng gà so 40.000 đồng/chục, vịt lộn 60.000 đồng/chục.

Trứng gà ở chợ lẻ không có loại nào dưới 30.000 đồng/chục.
Trứng bán vỉa hè cũng có giá cao không tưởng, trứng gà 40.000 đồng/chục, vịt lộn 60.000 đồng/chục.

Theo các tiểu thương, giá trứng gà đã tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm giá trứng “rơi về đáy” hồi giữa năm 2025, với mức giá chỉ 13.000-14.000 đồng/chục (tương đương 1.300-1.400 đồng/quả).

Trong khi đó, giá trứng gà vịt ở các siêu thị cũng tăng hơn so với hồi đầu tháng 11. Như trứng vịt và trứng gà ta V.Food có giá lần lượt là 38.900 đồng và 44.000 đồng/vỉ, trứng gà ác Ba Huân 45.700 đồng/vỉ, trứng gà thảo mộc San Hà 35.000 đồng/vỉ…

Các loại trứng gà, vịt đều tăng giá mạnh từ nhiều ngày qua, một phần nguyên nhân do người chăn nuôi thua lỗ và thiên tai lũ lụt ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến nguồn cung.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, giá trứng duy trì mức thấp trong nhiều tháng khiến người nuôi lỗ kéo dài. Nhiều trang trại phải giảm đàn hoặc treo chuồng. Mưa lũ tại nhiều tỉnh làm thiệt hại chuồng trại, buộc một số hộ bán gà đẻ làm gà thịt để hạn chế rủi ro. Hiệp hội nhận định việc giảm đàn kéo dài, cộng với gián đoạn vận chuyển do mưa lũ là nguyên nhân trực tiếp khiến giá trứng tăng mạnh.

Không chỉ trứng tăng giá, giá heo hơi những ngày gần đây liên tục tăng khiến giá bán lẻ cũng nhích nhẹ thêm 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ ghi nhận mức tăng 2.000-3.000 đồng/kg, giá giao dịch phổ biến 57.000-59.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ dao động 58.000-65.500 đồng/kg, trong khi nguồn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thấp hơn, khoảng 50.000-60.000 đồng/kg.

Người dân mua thịt heo ở siêu thị.

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng heo về chợ sau kỳ Rằm tháng 10 Âm lịch bắt đầu phục hồi, đạt 381 tấn, tăng 45 tấn so với những ngày trước. Giá heo mảnh và các mặt hàng pha lóc cũng tăng theo, ngoại trừ hai mặt hàng ba rọi và sườn non vẫn giữ ổn định. Sau khi tăng giá thêm 2.000 đồng/kg, giá thịt đùi 72.000 đồng/kg, nạc dăm 107.000 đồng/kg…

Còn tại siêu thị, thịt ba rọi có sườn giá 215.000 đồng/kg, ba rọi không sườn 173.000 đồng/kg, sườn non 272.000 đồng/kg, cốt lếch 119.000 đồng/kg, bắp giò 145.000 đồng/kg…

Heo thảo mộc có loại tới 320.000-330.000 đồng/kg.

Báo cáo mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ sau bão. Theo đó, giá rau tươi, khô và chế biến tăng 12,71%; giá thủy sản chế biến tăng 0,45%, thủy sản tươi sống tăng 0,87%; giá thịt gia cầm tăng 0,28%, giá trứng các loại tăng 1,14%.

