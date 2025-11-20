TP.HCM thí điểm sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết trong tháng 12 này, thành phố sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo để hoạt động chính thức khoảng cuối quý I/2026.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, sàn giao dịch thịt heo đi vào vận hành kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển về sự minh bạch giá, an toàn, chất lượng, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng; người chăn nuôi cũng thuận lợi mua bán hơn.

Để đảm bảo sàn giao dịch thịt heo vận hành chính thức chậm nhất cuối quý I/2026, trong tháng 12 này, Sở Công Thương TP.HCM sẽ cho vận hành thí điểm.

Trong tháng 12 này, TP.HCM sẽ vận hành thí điểm sàn giao dịch thịt heo.

"Sở Công Thương được thành phố giao tham gia một phần nhiệm vụ trong Đề án Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, trong đó có nội dung xây dựng Sở giao dịch hàng hóa của thành phố. Do chưa có tiền lệ và chưa có kinh nghiệm thực tiễn, Sở đã đề xuất chọn thịt heo làm nhóm hàng thí điểm đầu tiên", ông Phương cho biết.

Lý do chọn thịt heo làm nhóm hàng giao dịch thí điểm trên sàn, ông Phương nói trước đây Sở Công Thương đã thực hiện chương trình truy xuất nguồn gốc thịt heo, đã tạo ra hệ thống dữ liệu khá đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí theo thông lệ quốc tế để đưa mặt hàng này vào giao dịch tập trung.

"Từ nền tảng dữ liệu có sẵn, chúng tôi mạnh dạn đề xuất và đã được thành phố đồng ý thực hiện mô hình thí điểm sàn giao dịch thịt heo, để từng bước hình thành sàn giao dịch chuẩn mực. Thời điểm này, Sở đang tập trung để đưa sàn giao dịch thịt heo TP.HCM vào vận hành thí điểm đúng tiến độ tháng 12 này", ông Phương nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết các phần việc hoàn thiện để vận hành sàn đang được tập trung, như hạ tầng kỹ thuật, quy trình giám sát, cơ chế xác lập giá, kết nối doanh nghiệp trong toàn chuỗi, từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, giết mổ, hệ thống phân phối. Hiện nhiều doanh nghiệp lớn, có uy tín, thương hiệu, nguồn lực mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, phân phối đã đăng ký tham gia, giúp mô hình có nền tảng vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

Sàn giao dịch thịt heo kỳ vọng minh bạch về giá, bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Giao dịch qua sàn cơ chế giá sẽ được thiết kế chặt chẽ hơn, giá chỉ được điều chỉnh tăng khi doanh nghiệp chứng minh được chi phí đầu vào biến động tăng. Hay khi giá thị trường giảm, doanh nghiệp có xu hướng tự thực hiện khuyến mãi để đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Theo quy luật cung cầu, nếu giá trong chương trình cao hơn bên ngoài thì không thể bán được. Vì vậy, mức giá trên sàn luôn phản ánh đúng thực tế thị trường.

TP.HCM hiện là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, với quy mô trên 25.000 tỷ đồng /năm.

Từ năm 2019, Sở Công Thương TP.HCM đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo. Mục tiêu là hình thành phương thức giao dịch có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Khi vận hành, sàn giao dịch thịt heo TP.HCM được kỳ vọng sẽ giảm khâu trung gian, nâng mức minh bạch giá, siết kiểm soát nguồn gốc và hạn chế tình trạng đầu cơ - thao túng; hiện đại hóa ngành chăn nuôi và tiêu thụ thịt heo. Đây cũng là bước đi quan trọng để ngành thịt heo TP.HCM tiến tới chuẩn hóa theo mô hình giao dịch hiện đại, phù hợp với yêu cầu của một trung tâm tài chính - thương mại; phát triển bền vững.