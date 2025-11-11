TP.HCM sắp lập Sàn giao dịch hàng hóa

TP.HCM chuẩn bị triển khai thí điểm Sàn giao dịch hàng hóa và từng bước tiến đến hình thành Sở Giao dịch hàng hóa, giúp đem nhiều mặt hàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030) Hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ chức ngày 11/11. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030) do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức ngày 11/11, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung triển khai nhiều chương trình trọng điểm, trong đó bao gồm việc tiến đến giai đoạn cuối để hoàn tất các quy trình, thủ tục nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ là một kênh giúp huy động vốn và tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành công thương cũng đang hoàn chỉnh và chuẩn bị triển khai thí điểm Sàn giao dịch hàng hóa tại TP.HCM để đưa nhiều mặt hàng lên sàn và từng bước tiến đến hình thành Sở Giao dịch hàng hóa.

Cũng tại sự kiện, ông Dũng đánh giá Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi TP.HCM vừa thực hiện hoàn tất việc việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành nên cực tăng trưởng quan trọng khu vực phía Nam và cả nước.

"Có thể nói, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, gắn kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành một thực thể thống nhất về quy hoạch, sản xuất và thị trường", ông Dũng nói thêm.

Trước các thay đổi về địa hành chính, Hội Doanh nghiệp HVNCLC quyết định tổ chức phiên đại hội bất thường nhằm đánh giá lại công việc của hội trong hơn một năm vừa qua và đại hội cũng xem xét việc đổi tên hội thành Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM.

Ông cho rằng đây là một bước đi phù hợp, kịp thời và có ý nghĩa chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố cũng như khu vực.

Lãnh đạo TP.HCM cũng ủng hộ và đánh giá cao chủ trương đổi tên, bởi đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng, mà là bước chuyển mang tính định hướng, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.

Từ đó, đơn vị sẽ trở thành đầu mối liên kết các doanh nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi quy tụ lực lượng sản xuất, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất cả nước.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC trong nhiệm kỳ 2025-2030 hướng đến các mục tiêu: Chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững; chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị; chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, chinh phục thị trường toàn cầu, phát huy những giá trị đã được định hình và kiến nghị chính sách, đồng hành cùng quản lý Nhà nước.

Tại Đại hội, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC nhận định đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi pháp lý và tổ chức của hội.

Sự kiện cũng là dịp để củng cố hệ thống hội, định hình tầm nhìn phát triển mới giai đoạn 2025-2030, tiếp tục sứ mệnh kết nối - nâng chuẩn - lan tỏa giá trị HVNCLC cũng như hướng đến mô hình Hiệp hội DN HVNCLC TP.HCM năng động, hội nhập và bền vững.

Bà Hạnh cho biết Ban Chấp hành Hội đã thảo luận và 100% thống nhất chuyển đổi thành Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC.

Việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp bởi thành phần hội viên là những doanh nghiệp ưu tú trên cả ba miền, được xác lập thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn quốc.

"Là tổ chức không sử dụng ngân sách Nhà nước, hội luôn hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM. Sau khi chuyển đổi thành Hiệp hội thì vẫn sẽ đặt dưới sự chỉ đạo của thành phố", bà Hạnh nói thêm.