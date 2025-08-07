40 doanh nghiệp Ba Lan sang Việt Nam tìm đầu ra cho thịt bò, táo...

Khoảng 40 doanh nghiệp Ba Lan đang có mặt tại Việt Nam để tìm đối tác phân phối các mặt hàng thực phẩm chủ lực như thịt heo, thịt bò, táo và nhiều sản phẩm chế biến khác.

Một doanh nghiệp xuất khẩu táo đánh giá Việt Nam là thị trường đang phát triển nhanh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và cởi mở với sản phẩm nước ngoài. Ảnh minh họa: THFood.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) cùng các đơn vị liên quan vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM tổ chức chương trình quảng bá "Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng".

Theo bà Bozena Wróblewska, Chủ tịch Trung tâm xúc tiến KIGCP, trong khuôn khổ chương trình năm nay có khoảng 40 doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong ngành sản xuất và chế biến thịt bò, thịt heo, táo và các sản phẩm từ táo...

Ngoài ra, một gian hàng quốc gia quy mô lớn cũng được thiết kế để đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm Ba Lan, với các mặt hàng chủ lực như thịt, sữa, bánh kẹo, ngũ cốc và trái cây.

Chia sẻ tại buổi họp, ông Aleksander Ciepiela - đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu táo và nước ép táo - cho biết sản phẩm của công ty ông hiện xuất khẩu sang nhiều thị trường như Ấn Độ, Nam Mỹ, Trung Quốc và các nước châu Âu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp quyết định tập trung vào thị trường Việt Nam vì đánh giá đây là thị trường đang phát triển nhanh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và cởi mở với sản phẩm nước ngoài.

"Chúng tôi chỉ xuất khẩu các dòng cao cấp và Việt Nam là thị trường tiềm năng lớn. Công ty đang đầu tư cho các hoạt động quảng bá tại đây", ông nói.

Đại diện phái đoàn Ba Lan chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Liên Phạm.

Tương tự, ông Andrzej Arendarski - Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan - cũng đánh giá Việt Nam là đối tác đáng tin cậy nhờ tốc độ tăng trưởng GDP cao và quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Ông kỳ vọng hai nước sẽ không chỉ tăng cường thương mại mà còn mở rộng đầu tư song phương trong thời gian tới.

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động và hấp dẫn. Chúng tôi mong muốn đón tiếp các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Ba Lan thường xuyên hơn để tìm hiểu thị trường, mở rộng hợp tác đầu tư", ông nói.

Chia sẻ về triển vọng hợp tác, đại diện phái đoàn Ba Lan nhấn mạnh nước này đang làm việc với nhiều chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam và các đối tác đều thể hiện nhu cầu ngày càng cao với thực phẩm nhập khẩu từ Ba Lan.

Theo VCCI, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 3,4 tỷ USD , tăng 22% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 3 tỷ USD hàng hóa sang Ba Lan và nhập khẩu gần 400 triệu USD .

Riêng 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,2 tỷ USD , tăng 14% so với cùng kỳ. Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan hơn 1,9 tỷ USD với nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, dệt may, sản phẩm gỗ, giày dép...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu khoảng 250 triệu USD hàng hóa từ Ba Lan, tăng 9,2%, trong đó nổi bật là dược phẩm, sữa và sản phẩm sữa, thủy sản...

Tính đến tháng 3, Ba Lan có 34 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 474 triệu USD . Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Ba Lan với tổng vốn 1,84 triệu USD , chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp chế biến.