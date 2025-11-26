Yêu cầu trả gộp 3 tháng lương hưu để người dân 4 tỉnh khắc phục bão lũ

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề

Nghị quyết nêu rõ, cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng sau bão số 12 và bão số 13. đã gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi…

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm nguyên tắc "sáu rõ" trong phân công công việc.

Phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

"Lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó"

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút với tinh thần ", huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc.

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan liên quan xuất cấp theo thẩm quyền các loại hóa chất, vật tư y tế để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12 năm 2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Đồng thời, cần khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.

UBND TP. Hà Nội, TPHCM, TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 99-TB/TW ngày 21 tháng 11 năm 2025.