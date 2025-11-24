Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nghỉ việc do mưa lũ, người lao động có được nhận lương?

  • Thứ hai, 24/11/2025 10:11 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Thời gian qua, nhiều địa phương liên tục hứng chịu mưa lũ lớn, không ít doanh nghiệp buộc phải cho công nhân tạm ngừng việc. Trường hợp nghỉ làm do bão lũ có được trả lương không? 

Người lao động vẫn được nhận lương ngừng việc

Theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp người lao động phải ngừng việc vì nguyên nhân khách quan như mất điện, mất nước không do lỗi doanh nghiệp; thiên tai, mưa lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; địch họa; di dời địa điểm kinh doanh theo yêu cầu cơ quan chức năng; hoặc lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc được thực hiện theo các nguyên tắc:

mua lu anh 1

Ngưng việc do sự cố điện, nước, thiên tai... người lao động vẫn có thể được nhận lương. Ảnh minh họa.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày trở lên thì hai bên tự thỏa thuận mức lương; tuy nhiên 14 ngày đầu tiên vẫn phải trả tối thiểu bằng lương tối thiểu vùng.

Như vậy, nếu người lao động phải nghỉ việc do mưa lũ, ngập nước - được xếp vào trường hợp thiên tai thì vẫn được hưởng lương ngừng việc, tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng I là 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV là 3,45 triệu đồng.

Doanh nghiệp không trả lương ngừng việc bị phạt ra sao?

Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định, theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị xử phạt số tiền phạt từ 5-50 triệu đồng tùy thuộc vào số lượng người lao động.

Ngoài phạt tiền, chủ sử dụng lao động buộc phải trả đủ tiền lương cộng với tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động.

Tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định nếu lý do bất khả kháng mà chủ sử dụng lao động không thể trả lương đúng hạn, thì thời gian trả lương chậm nhất không quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, chủ sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của số tiền trả chậm.

Tiền lãi tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng nơi doanh nghiệp công bố mở tài khoản trả lương.

Thủ tướng: Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.

33:1964 hôm qua

Thủ tướng họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi về ứng phó lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình mưa lũ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

37:2220 hôm qua

Trực thăng Mi-17 bay vào vùng lũ Đắk Lắk để cứu trợ nhân dân

8h30 sáng nay, trực thăng Mi-17 của Sư đoàn 372 cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa để cứu trợ đồng bào gặp lũ lụt tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

12:10 22/11/2025

Lu o Khanh Hoa vuot ky luc 39 nam hinh anh

Lũ ở Khánh Hòa vượt kỷ lục 39 năm

09:51 20/11/2025 09:51 20/11/2025

0

Đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa lên tới 6,62 m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử quan trắc.

https://tienphong.vn/nghi-viec-do-mua-lu-nguoi-lao-dong-co-duoc-nhan-luong-post1798709.tpo

Phan Thiên/Tienphong.vn

mưa lũ tiền lương

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý