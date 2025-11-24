Nghỉ việc do mưa lũ, người lao động có được nhận lương?

Thời gian qua, nhiều địa phương liên tục hứng chịu mưa lũ lớn, không ít doanh nghiệp buộc phải cho công nhân tạm ngừng việc. Trường hợp nghỉ làm do bão lũ có được trả lương không?

Người lao động vẫn được nhận lương ngừng việc

Theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp người lao động phải ngừng việc vì nguyên nhân khách quan như mất điện, mất nước không do lỗi doanh nghiệp; thiên tai, mưa lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; địch họa; di dời địa điểm kinh doanh theo yêu cầu cơ quan chức năng; hoặc lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc được thực hiện theo các nguyên tắc:

Ngưng việc do sự cố điện, nước, thiên tai... người lao động vẫn có thể được nhận lương. Ảnh minh họa.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày trở lên thì hai bên tự thỏa thuận mức lương; tuy nhiên 14 ngày đầu tiên vẫn phải trả tối thiểu bằng lương tối thiểu vùng.

Như vậy, nếu người lao động phải nghỉ việc do mưa lũ, ngập nước - được xếp vào trường hợp thiên tai thì vẫn được hưởng lương ngừng việc, tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng I là 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV là 3,45 triệu đồng.

Doanh nghiệp không trả lương ngừng việc bị phạt ra sao?

Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định, theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị xử phạt số tiền phạt từ 5-50 triệu đồng tùy thuộc vào số lượng người lao động.

Ngoài phạt tiền, chủ sử dụng lao động buộc phải trả đủ tiền lương cộng với tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động.

Tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định nếu lý do bất khả kháng mà chủ sử dụng lao động không thể trả lương đúng hạn, thì thời gian trả lương chậm nhất không quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, chủ sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của số tiền trả chậm.

Tiền lãi tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng nơi doanh nghiệp công bố mở tài khoản trả lương.