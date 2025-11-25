Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại mưa lũ được khoanh nợ

  • Thứ ba, 25/11/2025 19:49 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát mức độ thiệt hại, đẩy nhanh tiến độ khoanh nợ và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng tại vùng bão lũ.

Các ngân hàng được yêu cầu rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ; đồng thời tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Cụ thể, nhà điều hành đề nghị các ngân hàng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11/2025 (bổ sung thêm các địa phương gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tại khu vực, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có) theo quy định.

NHNN yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

“Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý”, công văn nêu rõ.

Trước đó, Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp người và doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực do mưa lũ. Trong đó, ngân hàng đã chỉ đạo toàn bộ chi nhánh tại những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp như Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đánh giá mức độ thiệt hại của từng khách hàng để áp dụng các chính sách giảm lãi suất phù hợp.

VPBank cũng thông báo triển khai gói hỗ trợ dễ tiếp cận tại các đơn vị kinh doanh ở khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ. Chính sách áp dụng cho khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp và nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Trước đó, nhà điều hành đã có văn bản chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Theo định hướng của NHNN, mức giảm lãi suất cho dư nợ hiện hữu từ 0,5% đến 2%/năm sẽ được áp dụng trong 3-6 tháng, tùy mức độ ảnh hưởng. Đồng thời, các ngân hàng được khuyến khích thiết kế khoản vay mới với lãi suất ưu đãi cho những lĩnh vực cần tái thiết cấp bách như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thương mại và dịch vụ địa phương.

Kinh tế số Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD năm nay

Nền kinh tế số Việt Nam được dự báo cán mốc 39 tỷ USD trong năm nay, tăng tốc mạnh nhờ trụ cột thương mại điện tử, bùng nổ giao dịch số và mức độ ứng dụng AI cao nhất Đông Nam Á.

6 giờ trước

Mua bán tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt 30 triệu

Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.

31:1873 hôm qua

Rau củ tăng giá do mưa bão, TP.HCM xử lý sao?

Trước tình trạng rau củ tăng giá vì mưa bão, Sở Công Thương TP.HCM tăng cường đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, các doanh nghiệp tham gia đảm bảo giữ giá ổn định, hợp lý.

14:15 19/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

bão tín dụng Tiền mã hóa ngân hàng nợ tín dụng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Thu tuong dua cong thuc phat trien cho TP.HCM hinh anh

Thủ tướng đưa công thức phát triển cho TP.HCM

4 giờ trước 20:05 25/11/2025

0

Tại chương trình đối thoại chiều 25/11, Thủ tướng đưa ra công thức phát triển TP.HCM, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ vươn lên trở thành siêu đô thị năng động và sáng tạo.

TP.HCM sap dau gia 7 lo 'dat vang' tai Thu Thiem hinh anh

TP.HCM sắp đấu giá 7 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm

4 giờ trước 19:42 25/11/2025

0

7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được TP.HCM đấu giá vào năm sau. Trong số này, 3 lô từng được trả giá kỷ lục nhưng sau đó bị doanh nghiệp trúng đấu giá bỏ cọc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý