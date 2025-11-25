Người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại mưa lũ được khoanh nợ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát mức độ thiệt hại, đẩy nhanh tiến độ khoanh nợ và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng tại vùng bão lũ.

Các ngân hàng được yêu cầu rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ; đồng thời tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Cụ thể, nhà điều hành đề nghị các ngân hàng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11/2025 (bổ sung thêm các địa phương gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tại khu vực, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có) theo quy định.

NHNN yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

“Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý”, công văn nêu rõ.

Trước đó, Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp người và doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực do mưa lũ. Trong đó, ngân hàng đã chỉ đạo toàn bộ chi nhánh tại những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp như Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đánh giá mức độ thiệt hại của từng khách hàng để áp dụng các chính sách giảm lãi suất phù hợp.

VPBank cũng thông báo triển khai gói hỗ trợ dễ tiếp cận tại các đơn vị kinh doanh ở khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ. Chính sách áp dụng cho khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp và nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Trước đó, nhà điều hành đã có văn bản chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Theo định hướng của NHNN, mức giảm lãi suất cho dư nợ hiện hữu từ 0,5% đến 2%/năm sẽ được áp dụng trong 3-6 tháng, tùy mức độ ảnh hưởng. Đồng thời, các ngân hàng được khuyến khích thiết kế khoản vay mới với lãi suất ưu đãi cho những lĩnh vực cần tái thiết cấp bách như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thương mại và dịch vụ địa phương.