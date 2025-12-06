Các địa phương điều động gần 4.000 công chức tăng cường cho cấp xã

Sau 5 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: VGP

Thông tin trên được báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025.

Hơn 9.000 cơ sở nhà, đất công đang xử lý

Về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng nêu rõ, đến nay, các địa phương đã cơ bản kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo UBND, HĐND; chỉ còn 5 địa phương còn thiếu và đang khẩn trương bổ sung, kiện toàn. Có 466 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đã đi vào hoạt động.

Tính đến nay, tổng số , viên chức được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương đã lên tới gần 4.000 người. Một số địa phương thực hiện quy mô lớn như: Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ… riêng Hà Nội khoảng 1.200 cán bộ.

Cùng với đó, các địa phương cũng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bảo đảm đội ngũ cán bộ bám sát thực tiễn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay 178 đơn vị cấp xã thuộc 4 tỉnh thiếu thiết bị đã được trang bị đầy đủ. 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản kho bạc và được trang bị máy móc phục vụ công tác.

Trong quản lý tài sản công, có 17.496 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 9.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Chỉ còn 89 xã (2,68%) thuộc 3 tỉnh chưa có xe ô tô phục vụ công tác; hiện nay, các địa phương đã bố trí kinh phí để mua sắm. Các địa phương cũng tích cực bố trí nhà ở công vụ theo nhu cầu thực tế.

Từ ngày 1/7 đến 30/11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 5,9 triệu so với tháng trước, trong đó 18,4 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến. Riêng cấp xã tiếp nhận 13,4 triệu hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ tại các địa phương đạt 92,78%.

Khẩn trương sắp xếp viên chức về cấp xã

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng cho rằng, mô hình chính quyền 2 cấp vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Về thể chế, chính sách, vẫn còn 355 nhiệm vụ cần văn bản hướng dẫn; 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.

Một số nội dung trong các quy định chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh…

Đến nay, còn 29 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và 42 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ; công tác phủ sóng và cấp điện mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song tiến độ còn chậm.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành khẩn trương giải quyết vướng mắc theo các kết luận của Trung ương và yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đối với 355 nhiệm vụ; xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đồng thời, cần đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quốc gia và địa phương

Các địa phương khẩn trương sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mạnh dạn thay đổi những cán bộ làm chưa tốt.