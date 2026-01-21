Suýt mất trắng khi chuyển khoản nhầm 1,5 tỷ đồng

Công an xã Phú Lương (tỉnh Tuyên Quang) kịp thời vào cuộc xác minh, phối hợp ngân hàng giúp người dân hoàn trả an toàn 1,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Công an xã Phú Lương kịp thời vào cuộc xác minh, phối hợp ngân hàng giúp người dân hoàn trả an toàn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Quang Vĩnh.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Phú Lương phối hợp hỗ trợ người dân hoàn trả thành công 1,5 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Điền (SN 1990, trú thôn Cầu Lội, xã Phú Lương) đến công an xã trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1,5 tỷ đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Lương đã phối hợp với Phòng Giao dịch Sơn Dương, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xác minh. Qua đó xác định số tiền trên do chị N. (SN 1960, trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chuyển nhầm.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Nguyễn Văn Điền đã thực hiện chuyển trả lại đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý.