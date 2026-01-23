Bất ngờ nhận tiền tỷ, người phụ nữ báo công an

Phát hiện tài khoản nhận số tiền lớn, chị Trang tức tốc lên trụ sở công an trình báo sự việc để xác minh và trả lại cho người đã chuyển khoản nhầm.

Ngày 23/1, Công an phường Tân Mai (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ chị Trần Thị Trang (SN 1995, trú khối Đồng Minh, phường Tân Mai) xác minh và trả lại số tiền lớn cho người chuyển khoản tiền nhầm.

Chị Trang (áo vàng) đến Công an phường Tân Mai để trình báo và phối hợp xác minh, trả lại gần 500 triệu đồng cho chị H.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 20/1, chị Trang đang đi khám tại cơ sở y tế thì bất ngờ nhận tin nhắn báo có biến động số dư. Lướt qua, chị Trang nghĩ có người trả nợ nên không để ý kỹ số tiền. Ít phút sau, điện thoại chị Trang tiếp tục báo có biến động số dư thêm 2.000 đồng cùng với nội dung chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng và mong được nhận lại kèm theo số tài khoản ngân hàng mang tên L.T.H.

“Lúc đó tôi chắc chắn có người chuyển tiền nhầm nhưng cũng sợ bị lừa đảo nên tôi chạy đến trụ sở công an phường nhờ xác minh để trả lại chính xác cho chủ tài khoản”, chị Trang chia sẻ.

Cùng thời điểm này, chị L.T.H. (SN 1992, trú khối Đồng Tiến, phường Tân Mai) cũng đến trụ sở Công an phường Tân Mai trình báo về việc mình vừa chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác.

Công an sau đó đã xác minh và khẳng định số tiền gần 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản chị Trang là của chị H. Dưới sự chứng kiến của cán bộ công an, chị Trang đã chuyển trả đầy đủ số tiền trên cho chị H.

Lãnh đạo Công an phường Tân Mai cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên chị Trang liên hệ với cơ quan chức năng để trả tiền người khác chuyển nhầm. Trước đó hơn 1 tháng, chị Trang cũng đã lên trình báo công an và hoàn trả lại số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho chị N.T.T.L. (SN 1996).

Hai lần được chuyển khoản nhầm số tiền lớn khiến chị Trang cũng rất ngạc nhiên. "Tiền không phải của mình thì tôi sẽ tìm cách trả lại nhưng mong mọi người khi chuyển tiền cần xem lại thật kỹ để không bị nhầm lẫn”, chị Trang chia sẻ.