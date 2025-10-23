Hai cô gái tử vong dưới bánh xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Chiều 23/10, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm hai người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực vòng xoay trên đường Nguyễn Văn Linh và ĐT.746 (phường Tân Hiệp, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa ôtô ben đầu kéo và xe máy.
Sau khi va chạm, hai cô gái trên xe máy ngã xuống đường, bị ôtô ben đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng an ninh cơ sở đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm.
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe máy và hai nạn nhân tử vong nằm dưới gầm ôtô ben đầu kéo.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.
