Cô gái đứt lìa chân sau va chạm với xe phân khối lớn

Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 15/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo về vụ tai nạn giữa hai xe máy trên đường Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương, TP Hà Nội).
Thời điểm xảy ra tai nạn, anh L.H. (SN 1995, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển mô tô mang biển số 29A1-001.XX, đi trên đường Phan Tây Nhạc (hướng từ tỉnh lộ 70 đi Lê Quang Đạo).
Đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28, xe của anh H. va chạm với xe máy mang BKS 99D1-370.XX do anh T.X.A. (SN 2001, trú tại xã Văn Môn, Bắc Ninh) điều khiển, đang chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, trú tại xã Phù Khê, Bắc Ninh).
Cú va chạm mạnh khiến chị P. bị đứt rời bàn chân trái, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.
Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương để thụ lý, giải quyết vụ tai nạn.
Qua kiểm tra nồng độ cồn tài xế không phát hiện vi phạm.
