Hơn 500 người xuyên đêm tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, UBND Lào Cai, Bộ CHQS Lào Cai khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h15, tại khu vực hồ Thác Bà (thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến tàu khách bị chìm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 23 người (gồm cả lái tàu); 17 người đã được cứu, 6 người hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo khẩn trương công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này. Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai cùng Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường.

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng từ Đại đội Trinh sát Cơ giới số 1, Đại đội Công binh số 1, cơ quan Bộ CHQS tỉnh, dân quân các xã Bảo Ái, Cảm Nhân, Ban CHQS xã Bảo Ái phối hợp với các lực lượng và nhân dân với tổng số trên 500 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn mất tích. Người nhái tham gia lặn tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà đêm 21, rạng sáng 22/2.

Lực lượng quân đội, công an và các lực lượng chức năng, người dân có mặt tại hiện trường tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đồng thời, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải Quân đã điều động 20 đồng chí đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 3h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, trong đêm, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ, hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17 mét, lực lượng chức năng tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất.

Đến 6h45, các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

Danh sách 6 người mất tích gồm H.T.T (SN 1966); H.T.H (SN 1970); T.T.H (SN 1978); H.V.T. (SN 1984); H.Đ.M.(SN 2015); H.T.T.T (SN 2012). Theo thông tin mới nhất, Thợ lặn đặc công Hải quân đã tìm được 1 thi thể của nạn nhân H.Đ.M (SN 2015).