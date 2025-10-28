Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cô gái khỏa thân tử vong dưới Hồ Gươm có dấu hiệu bất thường

  • Thứ ba, 28/10/2025 15:40 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nạn nhân tử vong dưới Hồ Gươm bước đầu được xác định là cô gái 28 tuổi, quê Thanh Hoá, có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Ngày 28/10, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác minh danh tính cô gái khỏa thân tử vong dưới Hồ Gươm.

Theo đó, nạn nhân sinh năm 1997 (quê Thanh Hóa). Cô gái có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Về nguyên nhân vụ việc, cảnh sát bác bỏ thông tin cho rằng đây là một vụ tai nạn làm cô gái rơi xuống hồ.

Theo xác minh, người này tự nhảy xuống Hồ Gươm, sau đó cởi bỏ quần áo.

Dù được người dân kêu gọi, nhưng cô gái không vào bờ mà tiếp tục tiến ra vùng nước ở giữa. Khi đến đoạn nước sâu thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực Hồ Gươm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện cô gái có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ.

Nhận tin báo của người dân, Công an phường Hoàn Kiếm liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 Phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người. Khi được vận động vào bờ, người này không hợp tác mà tiếp tục bơi ra xa.

Một đội viên an ninh trật tự thuộc Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người đàn ông nước ngoài đã bơi ra cứu và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng không mặc quần áo.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế 115 sơ cứu, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận cô gái đã không qua khỏi.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Đồng thời, lực lượng chức năng xác minh danh tính, thân nhân nạn nhân để thực hiện các bước hỗ trợ, mai táng theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

