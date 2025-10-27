Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thông tin chính thức về người phụ nữ tử vong tại hồ Gươm

  • Thứ hai, 27/10/2025 16:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan chức năng vừa có thông tin cụ thể về vụ việc 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ Hoàn Kiếm, sau đó tử vong vào sáng 25/10.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có báo cáo UBND TP Hà Nội về vụ việc xảy ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày 25/10.

Ảnh cắt từ clip người dân ghi lại.

Theo đó, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ. Công an phường đã liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 PCCC - CATP và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cùng người dân đã vận động người phụ nữ di chuyển vào bờ; tuy nhiên, người phụ nữ không vào bờ mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên và đưa vào bờ trong tình trạng khoả thân. Lực lượng cứu hộ Đội 7 PCCC&CNCH và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu tại chỗ đối với người phụ nữ trên và đưa vào Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức cho biết nạn nhân đã không qua khỏi.

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

Trần Hoàng/Tiền Phong

