Va chạm xe bồn, hai phụ nữ tử vong

  • Thứ tư, 24/9/2025 15:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Khi băng qua đường sắt, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong.

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong.

Xe bon can phu nu anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Nghi Liên cũ (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An), giữa xe bồn mang biển kiểm soát 37H-071.64 (chưa rõ danh tính lái xe) và mô tô chở hai phụ nữ.

Một nhân chứng cho biết, xe bồn từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ bất ngờ va chạm với xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Xe bon can phu nu anh 2

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/va-cham-xe-bon-2-phu-nu-tu-vong-post1780848.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Xe bồn cán phụ nữ Tai nạn xe bồn Hai phụ nữ chết Xe máy xe bồn Vĩnh Hưng Nghệ An Xe bồn càn người

