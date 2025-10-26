Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Gió giật mạnh, người phụ nữ chở cá đi bán rơi xuống vực tử vong

  • Chủ nhật, 26/10/2025 17:06 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trên đường chở cá đi bán, khi di chuyển lên cầu Kỳ Phú gặp gió lớn, người phụ nữ mất tay lái lao thẳng xuống vực tử vong.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

tai nan anh 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ để bán cá. Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện.

Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy và báo chính quyền. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vụ việc được camera an ninh ghi lại, nạn nhân tự gây tai nạn. Gia đình có nguyện vọng nhận thi thể đưa về lo hậu sự.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Ba tỉnh miền Trung hứng mưa trên 400 mm chỉ trong 20 giờ đồng hồ

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400 mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450 mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.

12 giờ trước

Mưa trên 550 mm, hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm, các hồ chứa lớn tại TP. Huế nhận lệnh đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, với mức tối đa xả qua tràn lên đến 1.800m3/s. Đây là lưu lượng xả cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

12 giờ trước

Mưa lớn, miền núi Đà Nẵng xuất hiện sạt lở

Một số điểm sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng gây cản trở giao thông.

17 giờ trước

https://tienphong.vn/gio-giat-manh-nguoi-phu-nu-cho-ca-di-ban-roi-xuong-vuc-tu-vong-post1790566.tpo

Duy Quốc - Nguyễn Thành - Thanh Hiền/Tiền Phong

tai nạn Đà Nẵng Bán cá Người phụ nữ Tử vong

    Đọc tiếp

    Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    5 giờ trước 23:42 26/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

    Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

    7 giờ trước 22:04 26/10/2025

    0

    Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý