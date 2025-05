Du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng khỏa thân tại khách sạn

Kiểm tra phòng khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện ông P.K.K. (SN 1975, quốc tịch Nam Phi) đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể nằm dưới chân giường.

Công an phường An Phú (thị xã An Khê) đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một du khách nước ngoài tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h29 ngày 24/5, ông P.K.K. (SN 1975, quốc tịch Nam Phi) đến thuê phòng tại khách sạn L.M (còn gọi là khách sạn Đ.), thuộc phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, ông K. được nhân viên bố trí nghỉ tại phòng số 301, tầng 3 của khách sạn.

Đến khoảng 14h45 ngày 26/5, sau nhiều lần gọi cửa nhưng không thấy khách phản hồi, nhân viên lễ tân đã báo cáo sự việc cho chủ khách sạn, ông L.C.Q. (SN 1984, trú tại tổ 14, phường An Phú).

Ông L.C.Q. lên phòng 301, phát hiện có mùi hôi lạ phát ra từ bên trong nên lập tức trình báo Công an phường An Phú.

Khi vào phòng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông P.K.K. đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể nằm dưới chân giường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.