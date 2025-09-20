Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo được bổ nhiệm thêm chức vụ mới

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hầu A Lềnh đã được phân công công tác khác.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 19/9 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr. Ảnh: TTXVN.

Theo Quyết định, ông Y Vinh Tơr kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hầu A Lềnh đã được phân công công tác khác.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/9.

Ông Y Vinh Tơr sinh ngày 16/8/1976; quê quán tỉnh Đắk Lắk; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp.

Ông Y Vinh Tơr là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (từ 3/2025).

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của ngân hàng này không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước...