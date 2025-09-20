Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo được bổ nhiệm thêm chức vụ mới

  • Thứ bảy, 20/9/2025 09:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hầu A Lềnh đã được phân công công tác khác.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 19/9 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thu truong Y Vinh Tor anh 1

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr. Ảnh: TTXVN.

Theo Quyết định, ông Y Vinh Tơr kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hầu A Lềnh đã được phân công công tác khác.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/9.

Ông Y Vinh Tơr sinh ngày 16/8/1976; quê quán tỉnh Đắk Lắk; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp.

Ông Y Vinh Tơr là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (từ 3/2025).

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của ngân hàng này không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước...

Bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với 3 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam.

16 giờ trước

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV

Ngày 12/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Mirosław Wachowski, Trưởng đoàn Tòa Thánh, đồng chủ trì cuộc họp lần thứ XII của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh tại Vatican.

10:33 14/9/2025

Bộ Tư pháp công bố quyết định điều động Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Tiến sỹ Phan Chí Hiếu trở lại "ngôi nhà Tư pháp" sau thời gian giữ trọng trách tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

16:25 9/9/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/thu-truong-bo-dan-toc-va-ton-giao-duoc-bo-nhiem-them-chuc-vu-moi-post1779715.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Thứ trưởng Y Vinh Tơr Hồ Đức Phớc Y Vinh Tơr Thứ trưởng Dân tộc Tôn giáo

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý