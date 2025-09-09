Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Tư pháp công bố quyết định điều động Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

  • Thứ ba, 9/9/2025 16:25 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Tiến sỹ Phan Chí Hiếu trở lại "ngôi nhà Tư pháp" sau thời gian giữ trọng trách tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Phan Chi Hieu Thu truong anh 1

Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp công bố Quyết định số 1882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Tiến sỹ Phan Chí Hiếu trở lại "ngôi nhà Tư pháp" sau thời gian giữ trọng trách tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới là một dấu mốc rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và cả sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức.

Với vai trò Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao đặt ra đối với Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn và sự gắn bó nhiều năm với Bộ, ngành Tư pháp, Tiến sỹ Phan Chí Hiếu sẽ nhanh chóng bắt nhịp, cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ; hai cơ quan có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ, phối hợp hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu khẳng định sẽ cùng lãnh đạo Bộ đoàn kết, phối hợp tốt; tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, góp phần cùng Bộ, ngành Tư pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo pháp luật có tính ổn định lâu dài, phù hợp với thực tiễn.

https://www.vietnamplus.vn/bo-tu-phap-cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-thu-truong-phan-chi-hieu-post1060774.vnp

P.V/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

