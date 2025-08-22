Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  • Thứ sáu, 22/8/2025 20:31 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nguyen Quang Ngoc Thu truong anh 1

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8.

Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Thượng tướng

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

10:54 14/7/2025

Ông Đặng Hoàng Giang tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Đặng Hoàng Giang trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

12:35 17/7/2025

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

11:19 1/7/2025

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

https://www.vietnamplus.vn/thuong-tuong-nguyen-quang-ngoc-giu-chuc-thu-truong-bo-quoc-phong-post1057298.vnp

Vietnam+

Nguyễn Quang Ngọc Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Quốc phòng Phó tổng tham mưu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý