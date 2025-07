Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Thượng tướng

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Sáng 14/6, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an: Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm.

Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với các hai Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Năm 2012, ông làm Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2014, ông Phạm Thế Tùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10/2019, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2021, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 12/2023, khi đang làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Phạm Thế Tùng được điều động làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tháng 7/2024, ông Phạm Thế Tùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm từng giữ chức Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Tháng 6/2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 2/2022, Bộ trưởng Công an điều động, luân chuyển ông Nguyễn Ngọc Lâm, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tháng 7/2024, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.