Trao quyết định thăng cấp Thượng tướng cho lãnh đạo Bộ Công an

Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.