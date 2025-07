Trung tướng Nguyễn Văn Hiền giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1398 về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền sinh ngày 22/2/1967, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ). Ông có trình độ Cử nhân Khoa học quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hiền là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Hiền từng đảm nhiệm các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Từ tháng 5/2023, ông Nguyễn Văn Hiền là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, Bộ Quốc phòng hiện có 8 Thứ trưởng, gồm Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền.

Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang.

