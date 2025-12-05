Triều cường dâng cao, học sinh ở TP.HCM lội nước về nhà sau giờ học

|
Khoảng 16h ngày 5/12, do ảnh hưởng của triều cường, nước dâng cao tràn lên mặt đường quanh khu vực tuyến đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TP.HCM), dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm qua đoạn ngập.
|
Tại khu vực đường hướng về khu dân cư The Era Town giao cắt với đường Phạm Hữu Lầu, lúc này nước chưa dâng quá cao, nhưng đã có người chọn cách dắt bộ qua đoạn ngập nhằm tránh trường hợp bị hư hại phương tiện.
|
Người đi xe máy di chuyển khó khăn, nhiều người phải giữ ga đều để tránh chết máy khi nước dâng gần nửa bánh xe.
|
Em Nhật Anh (học sinh lớp 6) cho biết: "Nhà em ở gần khu vực này, hàng ngày em đi bộ tới trường và vào giờ tan trường em thường phải lội qua những đoạn ngập để về nhà".
|
Rất nhiều xe máy gặp sự cố khi lưu thông qua khu vực này.
|
Do dọc đường Phạm Hữu Lầu có lưu lượng xe qua lại lớn và nhiều xe tải, những chủ cửa hàng dọc đường này khi thấy nước bắt đầu dâng cao đã trang bị sẵn những vật dụng để chắn các đợt sóng nước.
|
Tại chợ Phước Long (phường Tân Mỹ, TP.HCM), nước cũng bắt đầu dâng khiến việc mua bán bị cản trở, theo các tiểu thương tại chợ, nhiều khi nước dâng chạm tới cả hàng hóa.
|
Dự báo trong 3 ngày tới, mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường.
|
Nước đạt đỉnh vào lúc 18h, tình hình ngập trên đường Phạm Hữu Lầu vẫn duy trì, chưa có dấu hiệu rút.
|
Phụ huynh chở con nhỏ di chuyển chậm giữa làn nước dâng cao. Một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Phú Thuận, Huỳnh Tấn Phát cũng trong tình trạng ngập nặng. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt nhanh chóng để hỗ trợ các bậc phụ huynh di chuyển qua vùng ngập.
|
Người đàn ông này chọn cách bám vào ôtô bên cạnh để tránh ướt trang phục khi dừng đèn đỏ.
|
Khoảng 19h, vẫn nhiều học sinh mắc kẹt ở khu vực ngập để đợi bố mẹ tới đón.
