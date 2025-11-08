Trung tâm TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Theo dự báo, sau khi đạt đỉnh trong chiều 7/11, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8/11, sau đó xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, đợt triều cường lần này kéo dài bất thường, gần gấp đôi thời gian so với các đợt khác.