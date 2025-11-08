Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung tâm TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Tối 8/11, trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh hỗn loạn khi triều cường dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Phương tiện chen chúc giữa dòng nước, người dân vật vã di chuyển qua đoạn ngập.

Tối 8/11, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.HCM (phường Bến Thành) như Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Nguyễn Công Trứ... bị ngập nặng, một vài đoạn nước quá nửa bánh xe.
Triều cường đạt đỉnh gây ra ngập nặng, dẫn đến cảnh kẹt xe kéo dài nhiều tiếng trên nhiều trục đường Calmette. Dòng xe cộ nhích từng chút một giữa đường ngập. Một số người dân phải dừng xe trên vỉa hè chờ nước rút hoặc tìm đường vòng để về nhà.

Đặc biệt, nước ngập đoạn ngã tư Calmette - Nguyễn Công Trứ kéo theo tình trạng kẹt xe kéo dài, phương tiện xếp hàng trên cầu Calmette, từ phía phường Khánh Hội qua phường Bến Thành.
Lực lượng chức năng, người dân cùng hỗ trợ điều tiết giao thông nhưng ngập nặng khiến tình trạng hỗn loạn.
Khoảng 17h, nước bắt đầu dâng và ngập vỉa hè đường Ký Con. Nhiều ngày qua, triều cường kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập.

Nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường phải chắn bao cát, dựng tấm ván gỗ, dùng máy bơm để đẩy nước ra khỏi nhà.

Hàng loạt xe chết máy, người dân dẫn bộ giữa biển nước. Nước ngập lênh láng trước các cửa hàng, gây khó khăn cho việc đi lại.
Cô Kim Hà, buôn bán sinh tố trên đường Ký Con, cho biết trong một tháng qua tuyến đường thường xuyên ngập. “Mỗi lần nước ngập là buôn bán ế ẩm, bán từ 5h chiều đến 5h sáng được 40.000 đồng”, cô Kim Hà nói.
Nước tràn vào nhà để xe của chung cư cũ trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nhiều người dân xung quanh Chợ Bến Thành, đường Calmette, cho biết những năm gần đây, khu vực này thường xuất hiện tình trạng ngập sau mưa lớn và triều cường.
Mỹ, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, đang về nhà thì xe chết máy ở đường Nguyễn Công Trứ.
Theo dự báo, sau khi đạt đỉnh trong chiều 7/11, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8/11, sau đó xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, đợt triều cường lần này kéo dài bất thường, gần gấp đôi thời gian so với các đợt khác.

