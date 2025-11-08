Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thời tiết 8/11: Hà Nội mưa lớn, TP.HCM nguy cơ triều cường gây ngập

  • Thứ bảy, 8/11/2025 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo thời tiết 8/11, Hà Nội có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, TP.HCM nguy cơ xuất hiện triều cường gây ngập lụt.

Ngày 8/11, TP.HCM nguy cơ xuất hiện triều cường gây ngập. Ảnh minh hoạ: Lương Ý.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/11

Ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 30-60 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm, mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm.

Bắc Bộ mưa rải rác, trong đó đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, có nơi dưới 19°C.

Trong đó, thời tiết Hà Nội có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, cao nhất 22-24°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu lúc chiều và tối, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo triều cường ở ven biển các tỉnh, thành từ TP.HCM đến Cà Mau, đỉnh triều cường cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,25 m.

Ngày 9-11/11, mực nước triều khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm dần. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,1 m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/11

TP. Hà Nội có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác, trong đó, đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Huệ Nguyễn/VTC News

