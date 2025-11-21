Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 21/11, triều cường gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường khu Nam TP.HCM . Ôtô di chuyển giữa dòng nước ngập lút bánh xe.

Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), người đi xe máy di chuyển khó khăn, nhiều người phải giữ ga đều để tránh chết máy khi nước dâng quá nửa bánh xe.

Phụ huynh chở con nhỏ di chuyển chậm giữa làn nước dâng cao. Một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Phú Thuận, Huỳnh Tấn Phát cũng trong tình trạng ngập nặng.

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Người dân phải dắt bộ phương tiện qua đoạn ngập, nhiều người mất hơn 10 phút chỉ để vượt qua quãng đường vài chục mét.

Nhiều cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu cũng ngập nặng từ chiều. Người dân cho biết năm nay, mực nước cao hơn các năm trước, nước dâng nhanh khiến việc dọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Triều cường cũng khiến kẹt xe kéo dài nhiều tiếng trên nhiều trục đường.

Đỉnh triều trong đợt này xuất hiện vào ngày 19-21/11 (nhằm ngày 30/9-2/10 âm lịch) và ở mức như sau: Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè mức 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,7-1,8 m (cao hơn báo động 3 từ 0,10 tới 0,20 m).

Đến khoảng 20h, tình hình ngập trên đường Phạm Hữu Lầu vẫn duy trì, chưa có dấu hiệu rút.

Tối 8/11, trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh hỗn loạn khi triều cường dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Phương tiện chen chúc giữa dòng nước, người dân vật vã di chuyển qua đoạn ngập.

Ngày 5/11, triều cường lên cao giờ tan tầm, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thành biển nước. Người dân vật vã về nhà.

Gần một tuần triều cường liên tục đạt đỉnh, những người sống ven sông, ven kênh ở TP.HCM vô tình trở thành đối tượng yếu thế, chịu tác động đầu tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.