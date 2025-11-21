Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Triều cường gây ngập nặng, người dân TP.HCM lội nước về nhà

  • Thứ sáu, 21/11/2025 20:29 (GMT+7)
  • 20:29 21/11/2025

Chiều tối 21/11, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở các tuyến đường khu Nam TP.HCM. Nhiều người phải dắt xe, lội bộ về nhà trong giờ cao điểm tan tầm.

trieu cuong TP.HCM anh 1

Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 21/11, triều cường gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường khu Nam TP.HCM. Ôtô di chuyển giữa dòng nước ngập lút bánh xe.
trieu cuong TP.HCM anh 2

Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), người đi xe máy di chuyển khó khăn, nhiều người phải giữ ga đều để tránh chết máy khi nước dâng quá nửa bánh xe.
trieu cuong TP.HCM anh 3

Phụ huynh chở con nhỏ di chuyển chậm giữa làn nước dâng cao. Một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Phú Thuận, Huỳnh Tấn Phát cũng trong tình trạng ngập nặng.
trieu cuong TP.HCM anh 4

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

trieu cuong TP.HCM anh 5

Người dân phải dắt bộ phương tiện qua đoạn ngập, nhiều người mất hơn 10 phút chỉ để vượt qua quãng đường vài chục mét.
trieu cuong TP.HCM anh 6

Nhiều cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu cũng ngập nặng từ chiều. Người dân cho biết năm nay, mực nước cao hơn các năm trước, nước dâng nhanh khiến việc dọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn.
trieu cuong TP.HCM anh 7

Triều cường cũng khiến kẹt xe kéo dài nhiều tiếng trên nhiều trục đường.
trieu cuong TP.HCM anh 8

Đỉnh triều trong đợt này xuất hiện vào ngày 19-21/11 (nhằm ngày 30/9-2/10 âm lịch) và ở mức như sau: Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè mức 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,7-1,8 m (cao hơn báo động 3 từ 0,10 tới 0,20 m).
trieu cuong TP.HCM anh 9

Đến khoảng 20h, tình hình ngập trên đường Phạm Hữu Lầu vẫn duy trì, chưa có dấu hiệu rút.

Trung tâm TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Tối 8/11, trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh hỗn loạn khi triều cường dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Phương tiện chen chúc giữa dòng nước, người dân vật vã di chuyển qua đoạn ngập.

21:49 8/11/2025

Triều cường dâng cao tại TP.HCM giờ tan tầm, xe chết máy la liệt

Ngày 5/11, triều cường lên cao giờ tan tầm, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thành biển nước. Người dân vật vã về nhà.

21:31 5/11/2025

Sống chung với triều cường cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM

Gần một tuần triều cường liên tục đạt đỉnh, những người sống ven sông, ven kênh ở TP.HCM vô tình trở thành đối tượng yếu thế, chịu tác động đầu tiên.

07:04 28/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

27 phút trước 20:13 22/11/2025

0

Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Duy Hiệu

triều cường TP.HCM TP.HCM Triều cường triều cường ngập lụt TP.HCM tan tầm đạt đỉnh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý