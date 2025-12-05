Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên 4 quốc lộ và đèo Prenn

Do sạt lở cùng sụt lún, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 20, 27, 27C, 28 và đèo Prenn.

Chiều 5/12, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 20, 27, 27C, 28 và Đèo Prenn.

Theo đó, do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, các tuyến đường bộ đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương, taluy âm, ngập nước cục bộ, hư hỏng móng cầu, mố cầu và hệ thống an toàn giao thông đường bộ, gây ách tắc giao thông.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn trưa 4/12.

Cụ thể, trên quốc lộ 20, đoạn Km251+000 - Km265+500 đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy âm, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 10 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m3.

Trên quốc lộ 27, đoạn Km160+000 - Km163+000, Km191+000 - Km206+000 và cầu Đơn Dương (Km200+432) đã xảy ra ngập nước cục bộ, xói mố cầu, móng trụ cầu, sạt lở đất, đá taluy âm, taluy dương xuống nền...

Tại Km65+500 - Km115+000 quốc lộ 27C (tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang) đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy âm, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 15 vị trí với khối lượng khoảng 7.000 m3.

Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc tối 3/12.

Tại Km40+000 - Km60+000 và cầu Lăng (Km30+723) quốc lộ 28 đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 20 vị trí với khối lượng khoảng 15.000 m3. Đặc biệt, vị trí tại Km44+650 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 6.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc đường, chia cắt giao thông.

Còn đèo Prenn, tại Km222+000 - Km228+000 đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 10 vị trí với khối lượng khoảng 1.000 m3. Đặc biệt tại Km225+300 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 2.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị liên quan đang thực hiện xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo giao thông trước mắt, không để xảy ra ách tắc kéo dài.