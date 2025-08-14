Xe tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau: Tài xế bị mạo danh lên tiếng

Bị nêu tên là tài xế xe tải kéo sập cổng chào ở Đầm Cùng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), tài xế Trần Đô Anh khẳng định mình không liên quan.

Ngày 13/8, trao đổi với PV Tiền Phong, anh Trần Đô Anh (26 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau) xác nhận, anh không phải tài xế xe tải gây sập cổng chào đường vào chợ Đầm Cùng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Xe ô tô tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau.

Theo lời anh Đô Anh, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang làm việc tại tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). "Không ngờ mấy ngày qua, khi xảy ra vụ sập cổng chào, tên tôi bị gắn vào vụ việc, khiến gia đình, người thân hoang mang, bạn bè liên tục gọi hỏi", anh Đô Anh nói.

Tối 13/8, cơ quan chức năng xã Cái Nước cũng xác nhận, trong quá trình làm việc, đã phát hiện tài xế xe tải liên quan vụ sập cổng chào khai man về nhân thân. Tài xế cầm lái xe tải hôm xảy ra vụ việc tên N.K.Q. (Không phải Đỗ Anh). Hiện, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 8/8, xe tải BKS 69C-085.xx, lưu thông từ hướng dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào đường dẫn vào chợ. Khi xe qua cổng chào đã vướng thùng hàng và kéo sập cổng chào.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế làm việc với cơ quan chức năng và thống nhất chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp, khắc phục và sửa chữa lại cổng chào.

Cổng chào bị sập cao hơn 3 m, ngang khoảng 4 m, nằm trên tuyến đường dẫn vào chợ dài khoảng 1 km. Đây là cổng chào thuộc xã Trần Thới, huyện Cái Nước (cũ).