Dự kiến trình đề án cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 5

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) sẽ nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Nội dung trên được nêu tại tham luận của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) gửi tới Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, tiền lương, quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội.

“Tập trung cao độ nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5”, tham luận nêu rõ.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ diễn ra sáng 9/7.

Bên cạnh đó, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng, triển khai Đề án quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu mới về quan hệ lao động giai đoạn 2026-2031 và bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội tổ chức điều tra về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2026; thực hiện các nghiên cứu khoa học, xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động.

Cũng trong 6 tháng còn lại của năm 2026, cơ quan này tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 tại một số tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và các văn bản quy định chi tiết của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; việc thực hiện quy định pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, địa phương.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội là tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Cục để thực hiện tốt quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động trong bối cảnh mới.

2 triệu công chức, viên chức được tăng lương

Về một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã tập trung xây dựng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Đồng thời, trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 798 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Những nội dung này góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên cơ sở đó từ 1/7, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng thêm 8% lương cơ sở so với thời điểm 30/6. Trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, đồng thời hơn 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo tham luận, hệ thống chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã được xây dựng một cách khoa học, minh bạch, hướng đến đồng bộ, bảo đảm phù hợp theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực...